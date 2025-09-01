|
Pondelok 1.9.2025
Meniny má Drahoslava
Denník - Správy
01. septembra 2025
Bývalý policajt NAKA už nie je obvinený zo sabotáže, Kubina vyzval Šutaja Eštoka na jeho vrátenie do výkonu služby
Prokurátor zrušil obvinenie policajta Mateja Vargu stíhaného pre sabotáž. Ako na sociálnej sieti informoval jeho právny zástupca Peter Kubina, podľa ...
1.9.2025 (SITA.sk) - Prokurátor zrušil obvinenie policajta Mateja Vargu stíhaného pre sabotáž. Ako na sociálnej sieti informoval jeho právny zástupca Peter Kubina, podľa uznesenia prokurátora bolo vznesené obvinenie nezákonné a nedôvodné, pretože skutok kladený obvinenému za vinu nespĺňa zákonné znaky trestného činu sabotáže ani zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Obvinenie voči Vargovi vzniesol vyšetrovateľ tímu Úradu inšpekčnej služby Veritas Peter Dubovický. Varga podľa neho vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho prvého námestníka Jozefa Kanderu bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali ich podozrenie z trestnej činnosti.
"Hneď po zadržaní (Vargu, pozn. SITA) som verejne povedal, že obvinenie je fantazmagorické a neprežije prvý kontakt so súdom ani objektívnym prokurátorom. Náznak prišiel už pri prepustení zo zadržania a dnešné rozhodnutie to len potvrdilo. Obhajoba teda opäť uspela proti svojvôli tímu ÚIS Veritas," vyhlásil Kubina.
Advokát zároveň vyzval ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby policajta Vargu okamžite vrátil do výkonu služby, z ktorej nemal byť nikdy odstavený a ospravedlnil sa mu za svoj status na sociálnej sieti z 1. júla 2025, v ktorom ho už dopredu uznal za vinného, odsúdil a popravil. "Nárok na náhradu škody bude uplatnený včas a zákonným spôsobom," doplnil Kubina.
Bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry sa podľa policajnej inšpekcie dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca opozície Roberta Fica (Smer-SD).
"Obvinený vyšetrovateľ si svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora a prvého námestníka, že by "mohli" zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec NR SR R. F. obvinený. Následne voči predstaviteľom Generálnej prokuratúry SR nezákonne zhromažďoval informácie, čo predstavuje priamy útok na ústavné zriadenie SR a riadny chod GP SR," uviedol v júli Úrad inšpekčnej služby.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý policajt NAKA už nie je obvinený zo sabotáže, Kubina vyzval Šutaja Eštoka na jeho vrátenie do výkonu služby © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý policajt NAKA už nie je obvinený zo sabotáže, Kubina vyzval Šutaja Eštoka na jeho vrátenie do výkonu služby © SITA Všetky práva vyhradené.
