 24hod.sk    Z domova

01. septembra 2025

Navrhované zmeny ústavy sú mocenským pokusom o zneužitie, podľa Amnesty ide o pošliapanie práv


Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ústava SR Zmena ústavy

Navrhované zmeny Ústavy SR sú útokom na ľudské práva. Vyhlásila to Ľudskoprávna koalícia pred Ústavným súdom v Košiciach. Ako uviedla organizácia ...



Zdieľať
6694e979d2a0d069016297 676x451 1.9.2025 (SITA.sk) - Navrhované zmeny Ústavy SR sú útokom na ľudské práva. Vyhlásila to Ľudskoprávna koalícia pred Ústavným súdom v Košiciach. Ako uviedla organizácia Amnesty International Slovensko (AIS), podľa koalície ide o mocenský pokus zneužiť ústavu na presadenie protiľudskoprávnej ideologickej agendy a pošliapanie práv a dôstojnosti ľudí na Slovensku. V Deň Ústavy SR tak Luďskoprávna koalícia žiada zastavenie novely ústavy.

Jedno z najzávažnejších rozhodnutí


Ako AIS pripomína, parlament po letnej pauze stojí pred jedným z najzávažnejších rozhodnutí od vzniku samostatného Slovenska.

Predložený návrh novely ústavy nie je len legislatívna iniciatíva. Je to pokus zásadne zmeniť charakter štátu - oslabiť jeho právnu istotu a ochranu ľudských práv. Novelou budú zasiahnutí prakticky všetci obyvatelia, ale aj firmy či samosprávy. Oslabuje naše členstvo v , posilňuje štátne orgány na úkor súkromníkov (jednotlivcov a firmy), otvára priestor na legalizovanie porušovania základných práv a slobôd," uviedla Ľudskoprávna koalícia, ktorá je tvorená viacerými organizáciami.

Dôsledkom tak podľa nich bude oslabenie medzinárodných záväzkov SR, obmedzenie práv detí a žien, a bude to mať priamy dopad aj na LGBTI+ ľudí. Organizácie upozorňujú aj na negatívne ekonomické dôsledky, keďže oslabenie právneho štátu môže viesť k žalobám na európskych súdoch, k sankciám a strate eurofondov. Ďalším dopadom bude podľa koalície posilnenie autoritárskych praktík.

Výzva vláde SR


Táto novela vytvára mechanizmus, ktorý Slovensku umožní ignorovať európske právo a medzinárodné dohovory o ľudských právach. Ústava má chrániť ľudí, nie legitimizovať ich nerovnosť,“ uviedol riaditeľ organizácie Saplinq a Pride Košice Robert Furiel. Organizácie podotkli, že slovenské úrady už dlho používajú stigmatizujúci jazyk voči LGBTI+ ľuďom na politické účely a ústavne zmeny sú len ďalším krokom v tomto trende.

Poslanci, ktorí sa zmenu snažia pretlačiť za každú cenu, nám ukazujú, že ľudské práva aj medzinárodné záväzky Slovenska bez problémov ‚vyhodia von oknom‘, ak im to prinesie lacné politické body. A toto pretrvávajúce riziko ohrozuje nás všetkých. Okliešťovanie ľudských práv a porušovanie medzinárodných záväzkov nikdy nekončí pri útokoch na jednu menšinu," doplnil Rado Sloboda z AIS. Ľudskoprávna koalícia vyzýva vládu SR, aby návrh na zmenu ústavy stiahla a neotvárala cestu k obmedzovaniu ľudských práv. Ak tak neurobí, tak organizácie apelujú na poslancov, aby tieto zmeny v septembrovom hlasovaní odmietli.


Ľudskoprávna koalícia vznikla v marci 2025 a dlhodobo sa angažuje v odmietaní návrhov na zmenu Ústavy SR. Ľudskoprávnu koalíciu tvoria Amnesty International Slovensko, Rómske advokačné a výskumné stredisko, eduRoma, Saplinq, Inokraj, Komunitná nadácia Zdravé mesto, kolektív neon, inTYMYta, Možnosť voľby, Literárna bašta, Diera do sveta a Záhrada – Centrum nezávislej kultúry.




Zdroj: SITA.sk - Navrhované zmeny ústavy sú mocenským pokusom o zneužitie, podľa Amnesty ide o pošliapanie práv © SITA Všetky práva vyhradené.

Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ústava SR Zmena ústavy
