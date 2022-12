Bývalý pracovník amerických tajných služieb Snowden dostal ruský pas a zložil občiansku prísahu

3.12.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý spolupracovník amerických tajných služieb Edward Snowden dostal ruský pas a zložil občiansku prísahu. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na ruské agentúry, ktoré v piatok citovali jeho právnika. Anatolij Kučereňa povedal, že Snowden dostal pas a zložil prísahu vo štvrtok, zhruba tri mesiace po tom, čo mu ruský prezident Vladimir Putin udelil ruské občianstvo.Správy nešpecifikovali, či sa Snowden, ktorý utiekol pred stíhaním v USA po tom, čo odhalil odhalil tajné programy sledovania internetovej a telefonickej komunikácie zo strany americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA), vzdal svojho amerického občianstva.V roku 2013 mu Spojené štáty odňali pas, čo viedlo k tomu, že na niekoľko týždňov uviazol na moskovskom letisku po prílete z Hongkongu, keď sa chcel dostať sa do Ekvádoru. Rusko mu neskôr dalo trvalý pobyt.Hovorca amerického ministerstva zahraničia Ned Price v piatok povedal, že vedia o správach o dokončení Snowdenovho ruského občianstva, ale nevedel ich potvrdiť a otázky o ňom odkázal na ruskú vládu. Skonštatoval však, že Washington by neprekvapilo, ak by správy boli pravdivé.