Pčolinský sa obáva, že SaS umelo inštaluje progresívnu vládu a Gröhling je za predčasné voľby

3.12.2022 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Národnej rady SR Peter Pčolinský (Sme rodina) sa obáva, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce umelo vytvoriť novú progresívnu vládu, ktorú nikto nevolil. Povedal to v sobotu v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko.„Ja sa pýtam, majú už v SaS dohodu s prezidentkou? Bude zaujímavé, čo SaS urobí, či bude blokovať predčasné voľby a dohodnú sa prezidentkou, inštalujú si tam umelo nejakú progresívnu vládu, ktorú nikto nevolil,“ uviedol Pčolinský a dodal, že by to bol veľký podvod na voličoch.Podpredseda parlamentu bol podľa svojich slov veľmi prekvapený zo slov šéfa liberálov Richarda Sulíka o tom, že alternatívnym dôsledkom vyslovenia nedôvery vlády je okrem predčasných volieb vznik novej koalície alebo úradnícka vláda.„Nech sa na mňa nikto nehnevá, nejakí ľudia, ktorých nikto nikdy nevolil, zrazu majú riadiť tento štát, to absolútne odmietam. Ak by padla vláda, jediným riešením je pre mňa dohoda na predčasných voľbách,“ vyhlásil.Pripomenul, že SaS disponuje dvadsiatimi hlasmi poslancov, ktoré sú potrebné na dvojtretinovú väčšinu v parlamente, ktorá by bola potrebná na predčasné voľby. V relácii sa preto spýtal podpredsedu SaS Branislava Gröhlinga , či dajú hlasy na predčasné voľby. Gröhling sa priamej odpovedi vyhol. Reagoval, že on osobne je za predčasné voľby, lebo „je to lepšie ako to, čo teraz zažívame.“Zároveň sa však nevyjadril k tomu, ako zahlasuje poslanecký klub SaS v tejto veci.„Počkajte si na hlasovanie, ako dopadne. B povieme potom, keď budeme vidieť výsledok hlasovania,“ povedal.Pčolinský zároveň vytkol strane SaS, že toto je už tretia vláda, ktorú chcú povaliť.„Voliť stranu, ktorá vždy stúpi do nejakej vlády len preto, aby ju povalila, je smiešne,“ povedal. Dodal, že konanie strany SaS mu častokrát príde iracionálne a nelogické. Preto ho neprekvapilo ani to, že podala spolu s Hlasom-SD návrh na vyslovenie nedôvery vláde.„Priznám sa, ak by bola možnosť byť v nejakej ďalšej vlády, kde by nebola strana SaS, tak by som to celkom privítal,“ zhodnotil Pčolinský.Gröhling zopakoval, že podľa SaS vláda stratila dôvod na existenciu a škodí celému Slovensku. Návrh na vyslovenie nedôvery vlády podali aj preto, aby sa jasne ukázalo, kto ju podporuje. Vytkol koalícii, že pri schvaľovaní zákonov spolupracuje s poslancami, ktorí odišli od kotlebovcov.„Tieto hlúposti počúvame už niekoľko mesiacov, že sa tu robia nejaké obchody. Polovica vládnych návrhov nám pritom prechádza len vďaka SaS. Povedz mi, Braňo, aký obchod sme urobili? Keď to podporí niekto iný, je to zrazu obchod,“ reagoval Pčolinský.