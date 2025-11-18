Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

18. novembra 2025

Bývalý príslušník daňových kriminalistov musí zaplatiť 80 000 eur, podľa Lipšica mu pomohol trestný zákon


Tagy: Korupcia Trestný zákon

Najvyšší súd SR v utorok potvrdil odsudzujúci rozsudok v trestnej veci obžalovaného Štefana ...



18.11.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR v utorok potvrdil odsudzujúci rozsudok v trestnej veci obžalovaného Štefana Palatického a ďalších osôb, ktorá sa týkala korupčnej schémy na Kriminálnom úrade finančnej správy (KÚFS) v Nitre.


Ako na sociálnej sieti informoval prokurátor Daniel Lipšic, pred novelizáciou Trestného zákona v minulom roku by hlavný obžalovaný dostal nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere päť až 12 rokov. V súčasnosti podľa neho „vyviazol" s peňažným trestom vo výške 80 000 eur.

Utorkové rozhodnutie najvyššej súdnej inštancie je opätovným potvrdením, že v rokoch 2020 až 2023 neprichádzalo k žiadnym manipuláciám v trestných stíhaniach a k žiadnym navádzaniam ‚kajúcnikov‘ na nepravdivé výpovede," zdôraznil Lipšic.

Úrad špeciálnej prokuratúry podal ešte v novembri 2023 na Špecializovaný trestný súd obžalobu na bývalého príslušníka Kriminálneho úradu finančnej správy Štefana Palatického pre zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom a ďalší korupčný skutok, ktorých sa dopustil v súvislosti s výkonom povolania. Spolu s ním boli obžalované aj ďalšie dve osoby, konkrétne V.H. pre zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom a J.Z. pre prečin podplácania spolupáchateľstvom. Prípad sa týkal úplatkov za pomoc osobám v trestných konaniach.




Zdroj: SITA.sk - Bývalý príslušník daňových kriminalistov musí zaplatiť 80 000 eur, podľa Lipšica mu pomohol trestný zákon © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia Trestný zákon
