|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eugen
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. novembra 2025
Bývalý príslušník daňových kriminalistov musí zaplatiť 80 000 eur, podľa Lipšica mu pomohol trestný zákon
Tagy: Korupcia Trestný zákon
Najvyšší súd SR v utorok potvrdil odsudzujúci rozsudok v trestnej veci obžalovaného Štefana ...
Zdieľať
18.11.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR v utorok potvrdil odsudzujúci rozsudok v trestnej veci obžalovaného Štefana Palatického a ďalších osôb, ktorá sa týkala korupčnej schémy na Kriminálnom úrade finančnej správy (KÚFS) v Nitre.
Ako na sociálnej sieti informoval prokurátor Daniel Lipšic, pred novelizáciou Trestného zákona v minulom roku by hlavný obžalovaný dostal nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere päť až 12 rokov. V súčasnosti podľa neho „vyviazol" s peňažným trestom vo výške 80 000 eur.
„Utorkové rozhodnutie najvyššej súdnej inštancie je opätovným potvrdením, že v rokoch 2020 až 2023 neprichádzalo k žiadnym manipuláciám v trestných stíhaniach a k žiadnym navádzaniam ‚kajúcnikov‘ na nepravdivé výpovede," zdôraznil Lipšic.
Úrad špeciálnej prokuratúry podal ešte v novembri 2023 na Špecializovaný trestný súd obžalobu na bývalého príslušníka Kriminálneho úradu finančnej správy Štefana Palatického pre zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom a ďalší korupčný skutok, ktorých sa dopustil v súvislosti s výkonom povolania. Spolu s ním boli obžalované aj ďalšie dve osoby, konkrétne V.H. pre zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom a J.Z. pre prečin podplácania spolupáchateľstvom. Prípad sa týkal úplatkov za pomoc osobám v trestných konaniach.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý príslušník daňových kriminalistov musí zaplatiť 80 000 eur, podľa Lipšica mu pomohol trestný zákon © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako na sociálnej sieti informoval prokurátor Daniel Lipšic, pred novelizáciou Trestného zákona v minulom roku by hlavný obžalovaný dostal nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere päť až 12 rokov. V súčasnosti podľa neho „vyviazol" s peňažným trestom vo výške 80 000 eur.
„Utorkové rozhodnutie najvyššej súdnej inštancie je opätovným potvrdením, že v rokoch 2020 až 2023 neprichádzalo k žiadnym manipuláciám v trestných stíhaniach a k žiadnym navádzaniam ‚kajúcnikov‘ na nepravdivé výpovede," zdôraznil Lipšic.
Úrad špeciálnej prokuratúry podal ešte v novembri 2023 na Špecializovaný trestný súd obžalobu na bývalého príslušníka Kriminálneho úradu finančnej správy Štefana Palatického pre zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom a ďalší korupčný skutok, ktorých sa dopustil v súvislosti s výkonom povolania. Spolu s ním boli obžalované aj ďalšie dve osoby, konkrétne V.H. pre zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom a J.Z. pre prečin podplácania spolupáchateľstvom. Prípad sa týkal úplatkov za pomoc osobám v trestných konaniach.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý príslušník daňových kriminalistov musí zaplatiť 80 000 eur, podľa Lipšica mu pomohol trestný zákon © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Korupcia Trestný zákon
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zástupcovia samospráv a združenie Budovy pre budúcnosť apelujú na vládu, aby medzi svoje priority zaradila systematickú obnovu verejných budov
Zástupcovia samospráv a združenie Budovy pre budúcnosť apelujú na vládu, aby medzi svoje priority zaradila systematickú obnovu verejných budov
<< predchádzajúci článok
Rusi pri útoku na Pokrovsk použili civilistov ako živý štít
Rusi pri útoku na Pokrovsk použili civilistov ako živý štít