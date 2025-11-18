|
Utorok 18.11.2025
Denník - Správy
18. novembra 2025
Rusi pri útoku na Pokrovsk použili civilistov ako živý štít
Ruskí velitelia nariadili svojim jednotkám počas útoku na juhovýchodné okraje ukrajinského mesta Pokrovsk použiť civilistov ako „živý štít“. Prokuratúra Doneckej ...
18.11.2025 (SITA.sk) - Ruskí velitelia nariadili svojim jednotkám počas útoku na juhovýchodné okraje ukrajinského mesta Pokrovsk použiť civilistov ako „živý štít“. Prokuratúra Doneckej oblasti a Bezpečnostná služba Ukrajiny uviedli, že sa to stalo 10. novembra. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
„Agresor opäť cynicky porušil normy medzinárodného humanitárneho práva," uviedli ukrajinské úrady. „Veliteľ ruských ozbrojených síl prostredníctvom rádia dal pokyn svojim podriadeným, ktorí vstúpili do Pokrovska, aby použili civilné obyvateľstvo ako živý štít.“ Ruský veliteľ prikázal vojakom, aby prinútili zadržaných civilistov, a to muža, ženu a 13-ročné dieťa, kráčať pred nimi.
Prebiehajú vyšetrovacie a pátracie operácie s cieľom objasniť okolnosti incidentu, identifikovať zodpovedné osoby a zistiť osud civilistov, uviedli ukrajinské úrady.
Zdroj: SITA.sk - Rusi pri útoku na Pokrovsk použili civilistov ako živý štít © SITA Všetky práva vyhradené.
