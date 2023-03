Bývalý Putinov pisateľ prejavov je na zozname hľadaných osôb

Zoznam zahraničných agentov

Vystúpenie v televízii CNN

25.3.2023 (SITA.sk) - Polícia v Rusku zaradila na zoznam hľadaných osôb niekdajšieho pisateľa prejavov súčasného ruského vodcu Vladimira Putina a politického analytika Abbasa Galliamova, ktorý v ostatných rokoch žil v zahraničí.Ruské ministerstvo vnútra informovalo, že ho hľadajú v súlade s ruským trestným zákonom, ale neuviedlo, aký právny predpis porušil.Galliamova minulý mesiac v Rusku pridali na zoznam zahraničných agentov, pretože podľa ministerstva spravodlivosti „distribuoval neobmedzenému okruhu ľudí materiály vytvorené zahraničnými agentmi, vystupoval proti špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine a pôsobil ako expert a respondent pre informačné platformy zahraničných štruktúr".Galliamov, ktorý Putinovi písal prejavy v rokoch 2008 až 2012, býva často citovaný zahraničnými médiami.Nedávno vzbudil pozornosť vystúpením v spravodajskej televízii CNN, počas ktorého naznačil, že Putin by mohol čeliť vojenskému prevratu. V piatok pre agentúru AP Galliamov povedal, že sa z médií dozvedel, že je na zozname hľadaných osôb.Tvrdí, že žiadny orgán činný v trestnom konaní s ním nebol v kontakte, takže nevie, aké obvinenie mu v Rusku hrozí. „Predpokladám, že formálne je to trestný čin diskreditácie armády. Používa sa to voči každému, kto odmieta šíriť príručku Kremľa a pokúša sa o objektívnu a nestrannú analýzu toho, čo sa deje."