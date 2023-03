Informácie o možnej ukrajinskej protiofenzíve vyvolávajú v Rusku „značné obavy“

25.3.2023 - Ruský informačný priestor reaguje „so značným znepokojením" na správy o spomalení ruských operácií a možnej protiofenzíve zo strany ukrajinských ozbrojených síl. V najnovšej aktualizácii to naznačujú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Podľa analytikov sa v ruskom informačnom priestore čoraz častejšie ozývajú správy o možnej ukrajinskej protiofenzíve. ISW taktiež dospel k záveru, že takzvaná „veľká“ ruská jarná ofenzíva čoskoro „vyvrcholí".„Ruské vojenské velenie bude musieť vyčleniť značný počet síl pre frontovú líniu, aby buď zabránilo kulminácii, alebo spustilo obnovené útočné operácie, a je nepravdepodobné, že takéto sily existujú v dostatočnom rozsahu na to, aby to urobili," uvádza sa v správe ISW.