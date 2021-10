Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Gašparovič aj expolicajt Vičan sú vinní z korupcie

Úplatok 400-tisíc eur

Svedkovia Makó a Beňa

Obhajoba sa s rozsudkom nestotožňuje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2021 -Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Gašparovič je vinný z korupcie. Rozhodla o tom vo štvrtok samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Ružena Sabová. Rovnako bol uznaný za vinného aj bývalý policajt Ladislav Vičan.Súd v tejto súvislosti uložil Gašparovičovi trest 11 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia. Taktiež dostal peňažný trest 50 000 eur. V prípade, že by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest 15 mesiacov väzenia.Vičanovi zase súd vymeral trest 10 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a peňažný trest 40 000 eur. Ak by ho nezaplatil, náhradný trest v jeho prípade je jeden rok väzenia.V prípade oboch obžalovaných určil súd ochranný dohľad po dobu dvoch rokov. Vičan má tiež v prospech štátu prepadnúť auto. Verdikt súdu zatiaľ nie je právoplatný. Keďže obaja obžalovaní sa na mieste odvolali, vecou sa bude zaoberať Najvyšší súd SR.Podľa obžaloby Gašparovič a Vičan žiadali úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa Dušana Bočkaya za uvoľnenie jeho zablokovaného firemného majetku zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS). Ten mal po zaplatení uvoľniť bývalý šéf KÚFS Ľudovít Makó.Prvých 200-tisíc eur zaplatil podnikateľ pred zrušením predbežného opatrenia, potom prípad oznámil na polícii. Súd ich v tejto súvislosti uznal obžalovaných za vinných z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.Tvrdenia Bočkaya, že obžalovaným vyplatil peniaze, podľa sudkyne Sabovej potvrdzujú finančné transfery jeho spoločnosti.Taktiež o tom vypovedali svedkovia Ľudovít Makó a Boris Beňa. „Skutkové okolnosti neboli založené len na jednom dôkaznom prostriedku," skonštatovala Sabová. Doplnila, že medzi úplatkom a obstarávaním záležitosti s KÚFS bola priama súvislosť.Zároveň vysvetlila, prečo súd nevyhovel návrhu prokurátora na uloženie trestu prepadnutia majetku oboch obžalovaných. Takýto trest by totiž podľa nej nezodpovedal princípu proporcionality. „Mal by negatívny vplyv na ich rodiny a blízkych," povedala s tým, že v takomto prípade je potrebné preukázať súvislosť medzi majetkom a trestnou činnosťou.Prokurátor hodnotí štvrtkový rozsudok špecializovaného súdu pozitívne. Dodal, že si preštuduje rozhodnutie sudkyne Sabovej neuložiť obom obžalovaným trest prepadnutia majetku a zváži v tejto veci podanie odvolania. Obhajoba skonštatovala, že sa nestotožňuje s rozsudkom. „Podľa nášho názoru dôkazná situácia nepreukazuje, že skutok, ktorý bol predmetom obžaloby, sa stal,“ povedal obhajca obžalovaných Adrián Kucek.Gašparovič a Vičan boli zadržaní a obvinení v rámci kauzy Judáš zameranej na korupciu predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Pôvodne v rámci tejto kauzy stíhali aj bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Po jeho smrti však stíhanie zastavili.Ďalší obvinení, konkrétne bývalý námestník riaditeľa SIS Boris Beňa a viceprezident finančnej správy Daniel Čech, uzavreli s prokurátorom dohody o vine a treste, ktoré súdy schválili. V prípade bývalého riaditeľa útvaru zvláštnych policajných činností Jozefa R. bola zase podaná samostatná obžaloba.