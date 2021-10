Žijete v jednej domácnosti s infikovaným? V karanténe môžete skončiť aj na 15 dní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.10.2021 - Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre primárnu pediatriu Elena Prokopová v rámci tlačovej besedy po rokovaní konzília odborníkov zopakovala pravidlá dodržiavania desaťdňovej karantény v prípade nakazenia sa niektorého člena domácnosti, napríklad dieťaťa.„Domácnosť je s ním v karanténe, a to päť plus 10 dní z toho dôvodu, že takéto dieťa v domácnosti môže spolubývajúcich nakaziť počas piatich dní. Čiže týchto ľudí nemôžeme testovať hneď na druhý deň,” vysvetlila Prokopová.Dodala tiež, že zaočkovaní členovia domácnosti, v ktorej je niekto nakazený, majú výnimku z karantény. Mali by však dodržiavať zvýšené protiepidemické opatrenia. Takisto majú možnosť sa dať na piaty deň od posledného kontaktu z nakazeným otestovať, pričom test je dôležitý najmä vtedy, ak na sebe spozorujú nejaké klinické príznaky ochorenia.