Bývalý šéf NAKA Róbert Krajmer by mal nastúpiť na ministerstvo vnútra

Bývalý riaditeľ Národnej protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer, vľavo. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 17. augusta (TASR) - Bývalý šéf Národnej protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer by mal od septembra pracovať na ministerstve vnútra. Informuje o tom portál aktuality.sk, ktorému to mal potvrdiť dôveryhodný zdroj.Krajmer by mal údajne pôsobiť vo funkcii pre oblasť dopravy. Hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov pre portál uviedol, že Krajmer nie je a nebude poradcom ministerky Denisy Sakovej. Odchod Krajmera na ministerstvo policajné prezídium pre aktuality.sk nepotvrdilo, ani nevyvrátilo.Po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bol Krajmer kritizovaný za to, že sa objavil po na obhliadke miesta činu, hoci tam nemal čo robiť. Následne vo funkcii skončil a nastúpil na Oddelenie komunikácie a prevencie kancelárie Prezidenta policajného zboru. Podľa portálu v tejto funkcii skončil po menej ako štyroch mesiacoch. O Krajmerovi v minulosti písal zavraždený novinár v súvislosti s tým, že jeho manželka Mária figurovala vo firme s podnikateľmi Zoroslavom Kollárom a Norbertom Bödörom.