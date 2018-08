Iracká jezídka sa v Nemecku stretla so svojím únoscom z IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stuttgart 17. augusta (TASR) - Devätnásťročná žena, príslušníčka menšiny irackých jezídov, ktorú v minulosti uniesol a predal Islamský štát (IS), sa v Nemecku, kam ušla, stretla so svojím únoscom. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na nemeckú prokuratúru.Vo videu zverejnenom v utorok na YouTube žena uviedla, že sa vrátila k rodine do Iraku po tom, ako sa v meste Schwäbisch Gmünd ležiacom na juhozápade Nemecka stretla s mužom, ktorý ju držal v zajatí tri mesiace, keď mala 15 rokov.Nemecká prokuratúra potvrdila, že žena ohlásila incident na polícii. Muž sa k nej podľa jej slov priblížil a povedal jej, že vie, kde býva.Polícia v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko uviedla, že prípad vyšetruje. Zatiaľ však nedošlo k žiadnemu pokroku, pretože sa im nepodarilo so ženou skontaktovať.