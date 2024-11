Bývalý šéf polície Kovařík sa postavil pred súd, vo veci prerušeného zásahu trvá na svojej nevine (foto)

Kovařík sa cíti nevinný

Dvojica svedkov utiekla do zahraničia

Zásahový tím vôbec nevedel, kde sa Zeman a Petrov nachádzajú

Všetky návrhy na vykonanie dokazovania boli ignorované

22.11.2024 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I. sa v piatok začal súdny proces s bývalým prezidentom Policajného zboru Petrom Kovaříkom vo veci údajne neoprávnene prerušeného policajného zásahu z roku 2021. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na súd obžalobu vo veci zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.Obžalovaný pred súdom vyhlásil, že je nevinný. Doplnil, že za 20 rokov svojho pôsobenia v polícii sa nestretol s takým porušením práva, aké sa deje v jeho trestnej veci.Kovařík z funkcie šéfa polície odstúpil v septembri 2021. Dôvodom bolo práve obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podľa policajnej inšpekcie totiž v júli 2021 zmaril prebiehajúci pokus o zadržanie, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s Matejom Zemanom Petrom Petrovom , ktorí vystupovali ako svedkovia v medializovaných kauzách.Bývalý šéf polície argumentoval, že nasadenie zásahového tímu Hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec nebolo v kompetencii vyšetrovateľky policajnej inšpekcie, a po tom, čo vec konzultoval s dočasne povereným šéfom inšpekcie, dal pokyn zásah dokončiť. Dvojica však medzitým ušla do zahraničia. Podľa obžaloby Kovařík zásah prerušil preto, že bol presvedčený, že smeruje proti príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Obhajca obžalovaného Peter Kubina však argumentuje, že Kovařík vôbec nevedel, voči komu je zásah plánovaný. Jeho postup bol pritom podľa advokáta plne oprávnený, keďže žiadosť o nasadenie zásahovej jednotky podala neoprávnená osoba. Ak došlo k nejakému mareniu činnosti polície, bolo to podľa Kubinu zo strany vyšetrovateľky policajnej inšpekcie Diany Santusovej Celý zásah bol pritom podľa Kubinu chaotický, pretože zásahový tím vôbec nevedel, kde sa Zeman a Petrov nachádzajú.„Ozbrojené komando chodilo po meste od dverí k dverám,“ povedal. Peter Kovařík v stanovisku k svojmu trestnému stíhaniu ešte z roku 2023 uviedol, že celé vyšetrovanie bolo vykonané v rozpore so zásadou objektívnosti orgánmi, ktoré boli zaujaté.„Dva roky vyšetrovania plného prieťahov v konaní, počas ktorého boli fakticky len zopakované účelovo vykonané úkony pred vznesením obvinenia, kde sa svedkovia, spravidla z úradu inšpekčnej služby, vyhýbali odpovediam na otázky, najmenej v dvoch prípadoch účelovo klamali. Naviac, dozorujúci prokurátor Juraj Chylo zabránil položeniu všetkých otázok, ktoré smerovali k nezákonnostiam v konaní tímu Diany Santusovej,“ vyhlásil Kovařík. Napriek tomu podľa neho výsluchy svedkov a znalecký posudok potvrdili len to, čo tvrdil od začiatku.„Vyžiadanie zásahovej jednotky bolo protiprávne, jej povolenie rovnako. Akcia bola spustená len preto, lebo príslušníci tímu Úradu inšpekčnej služby Oblúk sa dozvedeli, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) chce začať trestné stíhanie vo veci pre zneužitie právomoci členmi tímu Oblúk, teda presne za to, za čo bolo vznesené obvinenie príslušníkom NAKA,“ skonštatoval minulý rok bývalý policajný prezident.Kovařík tiež zdôraznil, že všetkých jeho 40 návrhov na vykonanie dokazovania bolo ignorovaných.„Nezákonnosti dozorového prokurátora kryla Generálna prokuratúra SR a domôcť sa objektívnosti bolo nemožné. Som preto rád, že toto bezprávie sa končí a bol by som prekvapený, keby súd takto vykonštruovanú obžalobu neodmietol. Vyšetrovanie malo byť už dávno zastavené, keďže skutok nie je trestným činom,“ dodal policajný exprezident.