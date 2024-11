ZMOS víta zmenu zákona, ktorá umožní samosprávam použiť peniaze z rezervného fondu na bežné výdavky

Priestor na preklenutie aktuálnej situácie

Dôsledky zavedenia daňového bonusu

Použitie rezervných fondov na krytie bežných výdavkov

22.11.2024 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) víta návrh na zmenu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý umožní do konca roka 2025 použitie peňazí z rezervného fondu na krytie výdavkov bežného rozpočtu Návrh zákona, o ktorom rokuje Národná rada SR a jej výbory, nepredstavuje podľa združenia systémové riešenie, no v krátkodobom horizonte môže toto opatrenie pomôcť mestám a obciam zvládnuť nadchádzajúci rok, ktorý bude mimoriadne náročný.ZMOS si uvedomuje, že niektoré samosprávy už svoje rezervné fondy vyčerpali, a preto toto opatrenie pre ne nebude riešením. Pre ostatné však poskytuje určitý priestor na preklenutie aktuálnej situácie."ZMOS presadil podobné opatrenia už v rokoch 2023 a 2024, keď sa výrazne angažoval v legislatívnych diskusiách s aktuálne vládnucimi politickými predstaviteľmi, a preto víta, že tentokrát nemusí presviedčať o dôležitosti tohto kroku v čase akútneho nedostatku finančných prostriedkov v systéme financovania samospráv . Táto situácia dlhodobo spôsobuje, že slovenské samosprávy patria medzi najchudobnejšie v Európe," poukazuje predseda ZMOS Jozef Božik ZMOS upozorňuje na to, že samosprávy naďalej čelia dôsledkom zavedenia daňového bonusu, ktorý v minulosti významne zasiahol do ich rozpočtov. Navyše, ďalšie nové opatrenia výrazne zvyšujú ich finančné zaťaženie.Patrí medzi ne vyplácanie 800-eurových odmien podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorú ZMOS nepodpísal, alebo zmeny v podielových daniach, vrátane zmien financovania materských škôl a vyplácania príspevkov na športovú činnosť detí.Ďalším faktorom je tlak na konsolidáciu verejných financií . ZMOS preto považuje pokračovanie možnosti využívania rezervného fondu na bežné výdavky za nevyhnutné opatrenie, ktoré môže pomôcť zmierniť finančné napätie v roku 2025.Navrhovaná zmena umožní obciam použiť rezervné fondy na krytie bežných výdavkov, ako sú údržba verejných priestorov, prevádzka škôl alebo podpora základných služieb pre obyvateľov. Toto opatrenie im poskytne možnosť zmierniť výpadky príjmov aj z podielových daní tým, že tieto výpadky dočasne pokryjú z rezervného fondu, a to bez potreby zavádzania drastických úsporných opatrení."Na druhej strane, využitie rezervného fondu na bežné výdavky môže znamenať obmedzenie prostriedkov na investície. Menej financií tak bude k dispozícii na realizáciu dôležitých projektov, ako je modernizácia miestnej infraštruktúry, výstavba nových zariadení či zlepšenie verejných služieb," upozornil Božik a dodal, že budúcnosť si bude vyžadovať systémové riešenia.