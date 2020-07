Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv Kičura so sťažnosťou neuspel a ostáva vo väzbe

Obava z možného ovplyvňovania svedkov

Prípad s krycím názvom "Rezervy"

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Obvinený bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán K. ostáva vo väzbe.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR (NS SR) Alexandra Važanová , senát NS SR na utorkovom neverejnom zasadnutí zamietol jeho sťažnosť proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu ponechať ho vo väzbe ako nedôvodnú.„Senát najvyššieho súdu dospel k záveru, že dôvody kolúznej väzby, v tomto štádiu konania, sú dané," povedala Važanová.Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pracovisko Banská Bystrica koncom júna zamietol žiadosť obvineného Kajetána K. o prepustenie z väzby na slobodu.Podľa sudcu naďalej trvá dôvod kolúznej väzby a to obava z možného ovplyvňovania svedkov. Obvinený vtedy podal proti rozhodnutiu sťažnosť.Polícia v rámci vyšetrovania prípadu s krycím názvom „Rezervy“ vzniesla v utorok 21. apríla obvinenia voči bývalému šéfovi SŠHR SR za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku a za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Vzhľadom na to, že Kajetán K. je sudcom s prerušeným výkonom funkcie, rozhodoval o súhlase s väzbou Ústavný súd SR v Košiciach. Ten v stredu 22. apríla dal súhlas na jeho vzatie do väzby a následne Úrad špeciálnej prokuratúry SR doručil sudcovi pre prípravné konanie ŠTS Banská Bystrica návrh na vzatie obvineného do väzby.Väzbu pre hrozbu ovplyvňovania svedkov ŠTS potvrdil a následne 11. mája sťažnosť obžalovaného voči rozhodnutiu ŠTS zamietol Najvyšší súd SR.