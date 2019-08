Bývalý šéf Trnavského kraja T. Mikuš vstúpil do SNS

Tibor Mikuš, archívna snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bratislava 28. augusta (TASR) - Bývalý predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, ktorý kedysi pôsobil v HZDS, vstúpil do SNS. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.Okrem neho prijalo predsedníctvo SNS do strany aj primátora mesta Holíč Zdenka Čambala. "doplnila Škopcová.Strana hovorila aj o volebnom programe a peniazoch na kampaň na parlamentné voľby 2020. Vyhodnocovala aktivitu krajov a okresov počas leta, ako aj Letnej hliadky SNS.Hovorilo sa tiež o rekreačných poukazoch. Škopcová poukazuje na to, že ak zákon prejde na najbližšom rokovaní parlamentu, budú po novom platiť pre všetkých zamestnancov. "doplnila.