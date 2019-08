V Lučenci vznikne vývojové centrum, bude vyvíjať nový typ batérií

Na snímke guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír (vpravo), ministerka školstva Martina Lubyová (tretia sprava), ministerka kultúry Ľubica Laššáková (tretia zľava) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (druhý vľavo) počas výjazdového rokovania vlády v obci Buzitka, okres Lučenec v stredu 28. augusta 2019. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Lučenec 28. augusta (TASR) – Nový typ batérií pre nákladnú dopravu bude vyvíjať pripravované Centrum rozvoja inovácií (CRI), ktorá má do konca roka vzniknúť v meste Lučenec. Ako na výjazdovom zasadnutí vlády v Buzitke informoval jej podpredseda Richard Raši (Smer-SD), kabinet vznik centra podporí dotáciou 140.000 eur.priblížil Raši.Ako pokračoval Daniel Kojnok mladší z mimovládnej organizácie CRI, pri tomto projekte sa spojili so Slovenskou akadémiou vied a ďalšími inštitúciami v oblasti vývoja a výskumu.ozrejmil Kojnok mladší s tým, že jednou z hlavných výhod bude väčšia kapacita takýchto batérií.Podľa plánov predstaviteľov CRI by mal prvý rok až dva prebiehať základný výskum a počas tretieho roka chcú pokročiť k aplikovanému výskumu.doplnil štatutár CRI Daniel Kojnok.Ďalším prínosom projektu má byť podľa neho udržanie či dokonca návrat mladých nadaných ľudí do regiónu.vysvetlil Kojnok.Aj podľa primátorky Lučenca Alexandry Pivkovej ide o výnimočný projekt, ktorý môže dať mladým ľuďom v regióne možnosti uplatnenia.povedala primátorka, podľa ktorej projekt bude mať presah až na európsku úroveň.