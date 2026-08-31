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31. augusta 2026
Bývalý šéf UEFA Platini žiada odstúpenie prezidenta FIFA Infantina
Tagy: MS vo futbale 2026
Michel Platini kritizuje Gianniho Infantina za porušovanie pravidiel a škandály vo FIFA. Francúzska futbalová legenda Michel Platini vyzvala na odchod prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Michel Platini kritizuje Gianniho Infantina za porušovanie pravidiel a škandály vo FIFA.
Francúzska futbalová legenda Michel Platini vyzvala na odchod prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina po škandáloch, ktoré zasiahli svetovú futbalovú organizáciu. Päťdesiatšesťročný Infantino čelí kritike od doby, kedy nevyšiel jeho plán priniesť súkromné investície do futbalových podujatí FIFA.
Platini kritizoval viacero kontroverzií počas nedávno skončeného svetového šampionátu v Severnej Amerike. Viackrát spomenul tzv. hydratačné prestávky, ktoré mohli trvať aj štyri minúty a využívali sa na reklamy vysielajúceho partnera, ako aj polčasovú šou vo finále, ktorá výrazne presiahla povolených 15 minút.
Napriek tomu, že Infantino je garantom pravidiel hry, podľa Platiniho ich porušil práve on. Najväčšiu kritiku smeroval k pozastaveniu platnosti červenej karty pre amerického útočníka Folarina Baloguna po telefonáte medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Infantinom.
"Reklamné prestávky nie sú v pravidlách, polčasová prestávka vo finále trvala 30 minút, čo nie je v pravidlách, pozastavenie trestu za červenú kartu je najväčší prehrešok. Infantino je garantom pravidiel a tie nedodržal, musí odstúpiť," vyhlásil Platini, ktorý v minulosti viedol Európsku futbalovú úniu UEFA) a Infantino zastával pozíciu generálneho sekretára.
Po majstrovstvách sveta pohrozila UEFA bojkotom turnajov FIFA, ak Infantino nezruší plán FIFA Forward Enterprises na prílev súkromných investícií. UEFA zároveň na Infanina podala obvinenie z „kriminálneho nesprávneho hospodárenia“ v súvislosti s touto súkromnou finančnou podporou.
Na Infanina tlačia aj ďalšie futbalové konfederácie ako CONCACAF a AFC, ktoré sa pridali k požiadavke na zmenu vedenia FIFA. Infantino plánuje kandidovať na ďalšie funkčné obdobie vo voľbách v marci 2027.
Platini vyhlásil, že zvrhnutie Infantina nebude záležitosťou športových inštitúcií, ale súdov. "Vždy som vedel, že miluje peniaze a moc," povedal Platini o švajčiarsko-talianskom prezidentovi FIFA.
Platini bol v roku 2015 obvinený z podvodu, keď sa uchádzal o post prezidenta FIFA, ale v roku 2025 ho oslobodili od všetkých obvinení. Infantino túto situáciu využil a v roku 2016 bol zvolený za prezidenta FIFA. "Nezničil ma, ale využil situáciu," povedal Platini.
V súčasnosti Platini vedie súdny spor vo Francúzsku proti Infantinovi, ako aj bývalým funkcionárom FIFA Marcovi Villigerovi a Domenicovi Scalovi, aby získal náhradu škody spôsobenej údajnými machináciami, ktoré mu zabránili byť zvolený za prezidenta FIFA v roku 2015.
Obviňuje ich z trestného sprisahania, pomoci pri poškodzovaní, ovplyvňovania a pomoci a schvaľovania ovplyvňovania.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý šéf UEFA Platini žiada odstúpenie prezidenta FIFA Infantina © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska futbalová legenda Michel Platini vyzvala na odchod prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina po škandáloch, ktoré zasiahli svetovú futbalovú organizáciu. Päťdesiatšesťročný Infantino čelí kritike od doby, kedy nevyšiel jeho plán priniesť súkromné investície do futbalových podujatí FIFA.
Platini kritizoval viacero kontroverzií počas nedávno skončeného svetového šampionátu v Severnej Amerike. Viackrát spomenul tzv. hydratačné prestávky, ktoré mohli trvať aj štyri minúty a využívali sa na reklamy vysielajúceho partnera, ako aj polčasovú šou vo finále, ktorá výrazne presiahla povolených 15 minút.
Napriek tomu, že Infantino je garantom pravidiel hry, podľa Platiniho ich porušil práve on. Najväčšiu kritiku smeroval k pozastaveniu platnosti červenej karty pre amerického útočníka Folarina Baloguna po telefonáte medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Infantinom.
"Reklamné prestávky nie sú v pravidlách, polčasová prestávka vo finále trvala 30 minút, čo nie je v pravidlách, pozastavenie trestu za červenú kartu je najväčší prehrešok. Infantino je garantom pravidiel a tie nedodržal, musí odstúpiť," vyhlásil Platini, ktorý v minulosti viedol Európsku futbalovú úniu UEFA) a Infantino zastával pozíciu generálneho sekretára.
Po majstrovstvách sveta pohrozila UEFA bojkotom turnajov FIFA, ak Infantino nezruší plán FIFA Forward Enterprises na prílev súkromných investícií. UEFA zároveň na Infanina podala obvinenie z „kriminálneho nesprávneho hospodárenia“ v súvislosti s touto súkromnou finančnou podporou.
Na Infanina tlačia aj ďalšie futbalové konfederácie ako CONCACAF a AFC, ktoré sa pridali k požiadavke na zmenu vedenia FIFA. Infantino plánuje kandidovať na ďalšie funkčné obdobie vo voľbách v marci 2027.
Platini vyhlásil, že zvrhnutie Infantina nebude záležitosťou športových inštitúcií, ale súdov. "Vždy som vedel, že miluje peniaze a moc," povedal Platini o švajčiarsko-talianskom prezidentovi FIFA.
Platini bol v roku 2015 obvinený z podvodu, keď sa uchádzal o post prezidenta FIFA, ale v roku 2025 ho oslobodili od všetkých obvinení. Infantino túto situáciu využil a v roku 2016 bol zvolený za prezidenta FIFA. "Nezničil ma, ale využil situáciu," povedal Platini.
V súčasnosti Platini vedie súdny spor vo Francúzsku proti Infantinovi, ako aj bývalým funkcionárom FIFA Marcovi Villigerovi a Domenicovi Scalovi, aby získal náhradu škody spôsobenej údajnými machináciami, ktoré mu zabránili byť zvolený za prezidenta FIFA v roku 2015.
Obviňuje ich z trestného sprisahania, pomoci pri poškodzovaní, ovplyvňovania a pomoci a schvaľovania ovplyvňovania.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý šéf UEFA Platini žiada odstúpenie prezidenta FIFA Infantina © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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