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31. augusta 2026
Venus Williamsová na US Open vypadla hneď v prvom kole dvojhry žien. Zvažuje koniec kariéry?
Tagy: US Open
Legenda prehrala v singlovom prvom kole grandslamového turnaja v New Yorku. Americká tenistka Venus Williams skončila svoju účasť na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku už v prvom kole dvojhry žien, ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Legenda prehrala v singlovom prvom kole grandslamového turnaja v New Yorku.
Americká tenistka Venus Williams skončila svoju účasť na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku už v prvom kole dvojhry žien, v ktorom podľahla svojej krajanke Sofii Keninovej v 2:6, 6:7 (6).
Štyridsaťšesťročná veteránka dostala voľnú kartu do hlavného singlového "pavúka", kde pred takmer 29 rokmi v roku 1997 to vo Flushing Meadows dotiahla ešte ako tínedžerka až do finále. Napriek nedeľňajšej prehre odchádzala z kurtu so vzpriamenou hlavou po vyrovnanom zápase, ktorý sa skončil krátko po druhej ráno miestneho času.
Keninová počas celého prvého setu pôsobila dominantne a v úvode druhého získala náskok 4:2. Pri servise mala príležitosť na brejk, no Williamsová sa nevzdala a duel dotiahla až do tajbrejku.
Vpred ju hnalo publikum, v konečnom dôsledku jej to však nepomohlo. V tajbrejku sa zdalo, že Williamsová má šancu na nečakaný obrat po tom, čo viedla 6:2, ale Keninová sa zmobilizovala a získala šesť po sebe idúcich bodov a napokon zvíťazila.
Duel sa začal krátko po polnoci miestneho času po vyčerpávajúcom päťsetovom zápase Novaka Djokoviča v nočnej časti programu.
Venus Williamsová sa divákom po zápase poďakovala, no zatiaľ neoznámila, kedy ukončí svoju singlovú kariéru. Jej posledný grandslamový singlový úspech je z Wimbledonu 2021, kde postúpila do druhého kola. Odvtedy absolvovala na veľkých turnajoch šesť singlových zápasov a vždy skončila v prvom kole.
Naďalej bude pokračovať v US Open vo štvorhre žien spolu so sestrou Serenou.
Zdroj: SITA.sk - Venus Williamsová na US Open vypadla hneď v prvom kole dvojhry žien. Zvažuje koniec kariéry? © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká tenistka Venus Williams skončila svoju účasť na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku už v prvom kole dvojhry žien, v ktorom podľahla svojej krajanke Sofii Keninovej v 2:6, 6:7 (6).
Štyridsaťšesťročná veteránka dostala voľnú kartu do hlavného singlového "pavúka", kde pred takmer 29 rokmi v roku 1997 to vo Flushing Meadows dotiahla ešte ako tínedžerka až do finále. Napriek nedeľňajšej prehre odchádzala z kurtu so vzpriamenou hlavou po vyrovnanom zápase, ktorý sa skončil krátko po druhej ráno miestneho času.
Keninová počas celého prvého setu pôsobila dominantne a v úvode druhého získala náskok 4:2. Pri servise mala príležitosť na brejk, no Williamsová sa nevzdala a duel dotiahla až do tajbrejku.
Vpred ju hnalo publikum, v konečnom dôsledku jej to však nepomohlo. V tajbrejku sa zdalo, že Williamsová má šancu na nečakaný obrat po tom, čo viedla 6:2, ale Keninová sa zmobilizovala a získala šesť po sebe idúcich bodov a napokon zvíťazila.
Duel sa začal krátko po polnoci miestneho času po vyčerpávajúcom päťsetovom zápase Novaka Djokoviča v nočnej časti programu.
Venus Williamsová sa divákom po zápase poďakovala, no zatiaľ neoznámila, kedy ukončí svoju singlovú kariéru. Jej posledný grandslamový singlový úspech je z Wimbledonu 2021, kde postúpila do druhého kola. Odvtedy absolvovala na veľkých turnajoch šesť singlových zápasov a vždy skončila v prvom kole.
Naďalej bude pokračovať v US Open vo štvorhre žien spolu so sestrou Serenou.
Zdroj: SITA.sk - Venus Williamsová na US Open vypadla hneď v prvom kole dvojhry žien. Zvažuje koniec kariéry? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: US Open
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