Bývalý „siskár“ Beňa svedčí proti Zurianovi z NAKA, údajne vynášal informácie a varoval aj Makóa

Šéf NAKA odmieta obvinenia

Stretnutie v bratislavskej kaviarni

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Boris Beňa svedčí proti šéfovi Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Zurianovi. Informoval o tom denník Sme na svojej internetovej stránke s tým, že Beňa smeruje k uzavretiu dohody o vine a treste. Prokurátor špeciálnej prokuratúry Peter Kysel ho vylúčil zo skupiny obvinených v kauze Judáš na samostatné konanie.Denník zároveň uviedol, že ak by prokuratúra mala o výpovediach Beňu pochybnosti, o dohode by ani neuvažovala. Záujem o uzavretie dohody potvrdil denníku aj advokát obvineného Peter Kubina a doplnil, že podrobnosti nemôže komentovať.Podľa denníka Beňa o Zurianovi tvrdí, že vynášal utajované informácie. Riaditeľ NAKA obvinenia odmieta. Podozrenia voči nemu preveruje policajná inšpekcia a za sebou má aj rozhovor s policajným prezidentom Petrom Kovaříkom Na otázku, či má Zurian dôveru vedenia polície, Kovařík priamo neodpovedá. „Počkám na výsledky vyšetrovania Úradu inšpekčnej služby. (...) Nechcem svojimi vyjadreniami zasahovať do ich vyšetrovania,“ reagoval pre spravodajský denník šéf polície. Poznamenal, že Zuriana nemôže odvolať z funkcie bez riadnych dôvodov a ruky mu zväzuje zákon.O šéfovi NAKA Beňa tvrdí, že mu vynášal informácie zo zboru. Vďaka nim varoval pred zadržaním napríklad bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa . Udialo sa to vraj minulý rok v auguste, keď sa Beňa snažil overiť pre Makóa, či sa niečo okolo neho nedeje.Najprv sa údajne obrátil na prvú policajnú viceprezidentku Janu Maškarovú, ktorá ho odporučila na Zuriana. Nasledovalo stretnutie v kaviarni v centre hlavného mesta. Samotné stretnutie Zurian nepopiera, no zdôrazňuje, že prebehlo „za iných okolností“. Podrobnosti však zatiaľ nehovorí, keďže je viazaný mlčanlivosťou.Beňu zadržala polícia začiatkom decembra v rámci akcie Judáš. Obvinený je z ohrozenia dôvernej skutočnosti a donedávna bol obvinený z vydierania, no po zmene kvalifikácie je stíhaný za prijímanie úplatku.