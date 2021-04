Dvaja obžalovaní z akcie Contract žiadajú dohodu, údajne chceli podplatiť štátneho tajomníka Fecka

aktualizované 29. apríla, 9:42



Rozhodnutie prekvapilo prokurátora

Vraj sľúbili percentá za podpis

29.4.2021 (Webnoviny.sk) -Peter Ch. a Miroslav S., ktorí čelia obžalobe z pokusu podplatiť štátneho tajomníka rezortu pôdohospodárstva Martina Fecka OĽaNO ), majú záujem o uzavretie dohody o vine a treste.Vyjadrili sa tak na začiatku štvrtkového pojednávania na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku . Samosudkyňa z tohto dôvodu aj na žiadosť prokurátora prerušila pojednávanie do 13. mája za účelom prípravy dohody medzi obžalovanými a prokurátorom. Lehotu na predloženie dohody prokurátorom súdu pritom samosudkyňa stanovila na 10. mája.„Vzhľadom na doterajší postoj obžalovaných v priebehu prípravného konania je toto rozhodnutie do istej miery prekvapivé," povedal pre médiá v reakcii na postoj obžalovaných prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Jenčík.V rámci konania o vine a treste bude podľa vlastných slov teraz zisťovať stanovisko Petra Ch. a Miroslava S. k trestu, ktorý im navrhne. „Pokiaľ bude tento návrh v súlade s tým, čo oni považujú za prijateľné, tak nevylučujem, že dôjde k uzavretiu dohody," dodal.Polícia v tomto prípade v septembri 2020 v rámci akcie „Contract“ zadržala Petra Ch. a Miroslava S., pričom dvojicu obvinili z podplácania a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Súd ich následne vzal do väzby.Podľa polície sľúbili obvinení za podpísanie zmluvy o štátnej zákazke o vytvorení a zavádzaní informačného systému štátnemu tajomníkovi päť percent z hodnoty projektu alebo 60-tisíc eur v hotovosti.V tomto prípade išlo o Centrálny údajový repozitár Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) v rámci projektu „Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov“ v hodnote 1 497 614 eur.„Štátny tajomník Martin Fecko s políciou spolupracoval a k odovzdaniu úplatku neprišlo,“ zdôraznila v septembri 2020 polícia. Obaja obžalovaní sú stíhaní väzobne.