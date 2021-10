Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. čelí obvineniam za finančné zločiny, premiér ho vyzval na vysvetlenie

Oslabená dôvera v inštitúcie

Kráľ Filip VI. sa vzdal dedičstva

15.10.2021 (Webnoviny.sk) - Španielsky premiér Pedro Sánchez vyzval bývalého kráľa Juana Carlosa I. , aby ponúkol verejné vysvetlenie podozrení z jeho finančných priestupkov, ktoré sú predmetom vyšetrovania a pošpinili reputáciu španielskej monarchie.„Podľa mňa by bolo dobré, keby kráľ Juan Carlos povedal, čo si myslí o všetkých týchto nepríjemných problémoch,“ povedal španielsky premiér počas štvrtkového rozhovoru pre televíznu stanicu La Sexta.Dodal, že dosiaľ zverejnené informácie „oslabili dôveru Španielov vo svoje inštitúcie“.Už 83-ročný Juan Carlos I., ktorý vládol v rokoch 1975 - 2014, momentálne čelí vyšetrovaniu v Španielsku i Švajčiarsku pre údajné finančné zločiny.Pred viac ako rokom odišiel do zahraničia po tom, čo sa v médiách objavili informácie o podozrivých finančných transakciách.Súčasný španielsky kráľ Filip VI. sa od aktivít svojho otca dištancuje. V marci minulého roka sa dokonca vzdal akéhokoľvek budúceho dedičstva, ktoré by získal po svojom otcovi.