Úrokové sadzby na Slovensku podľa ekonóma tak skoro neporastú. Vyhovuje to aj nášmu hospodárstvu

16.10.2021 (Webnoviny.sk) - Úrokové sadzby sa v blízkej budúcnosti zrejme na Slovensku nezvýšia. Myslí si to hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska Európska centrálna banka (ECB) nepohne sadzbami, pokiaľ nebude vnímať trvalejšie cenové tlaky. Takéto nastavenie menovej politiky z dnešného pohľadu vyhovuje podľa Horvátha aj slovenskej ekonomike.Rast cien je najrýchlejší za posledných 10 rokov a ECB napriek tomu nesprísňuje menovú politiku. V susedných krajinách v regióne už pritom centrálne banky začali so zvyšovaním úrokových sadzieb v snahe tlmiť infláciu.„Očakávame, že súčasné zrýchlenie tempa rastu cien je v rozhodujúcej miere len dočasné,“ konštatuje Horváth.Súčasné nastavenie menovej politiky pre eurozónu vyhovuje podľa neho aj slovenskej ekonomike. Problémy s dodávkami súčiastok pre náš priemysel nemajú jasný koniec.Pandemický vývoj naďalej zatieňuje vývoj pre veľkú časť domácej ekonomiky.„Máme záujem, aby boli odbytištia pre slovenské firmy v dobrom stave. Bolo by tiež odvážne práve v tejto fáze sťažiť prístup k financovaniu pre slovenské firmy,“ hovorí ekonóm.Vývoj v nasledujúcich rokoch vidí Národná banka Slovenska pre Slovensko priaznivo a jednou z podmienok je nerobiť na úrovni eurozóny unáhlené kroky.„Sadzby teda v blízkej budúcnosti zrejme u nás hore,“ uzavrel Horváth.