Bývalý španielsky kráľ opustil po korupčnom škandále krajinu a synovi zanechal len list

Účet plný úplatkov

Krajinu priviedol k demokracii

4.8.2020 - Niekoľko týždňov po tom, ako ho začali spájať s vyšetrovaním údajnej korupcie, bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. odišiel z krajiny a zdržiava sa na neznámom mieste. Už 82-ročný expanovník informoval o tomto kroku v liste syna Filipa VI., ktorému pred šiestimi rokmi odovzdal moc.V odkaze sa zaviazal byť k dispozícii prokurátorom v prípade, že ho budú potrebovať. Podľa španielskych médií by sa mohol zdržiavať v Dominikánskej republike.Najvyšší súd v Španielsku začal v júni vyšetrovanie údajného prepojenia Juana Carlosa I. s projektom výstavby vysokorýchlostnej železnice v Saudskej Arábii. Španielske spoločnosti získali zákazku na zhotovenie trate medzi mestami Mekka a Medina v hodnote 6,7 miliardy eur, z čoho mal výrazným spôsobom profitovať aj Juan Carlos I.Španielski protikorupční úradníci skúmajú taktiež bankové kontá vo švajčiarskych bankách, keďže majú podozrenie, že Juan Carlos si v nich ponechal nelegálne získané finančné prostriedky. Už v roku 2008 mu údajne na účet pribudlo 88 miliónov eur od zosnulého saudskoarabského kráľa Abdalláha , čo boli podľa prokurátorov pravdepodobne úplatky, uviedol dávnejšie švajčiarsky denník Tribune de Geneve.V marci zasa britský denník The Telegraph informoval, že Filipa VI. menovali za beneficienta zahraničného fondu, ktorý kontroluje švajčiarsky účet s údajným darom 65 miliónov eur zo Saudskej Arábie. Tie vraj dostal jeho otec, keď bol na tróne. Filip VI. však poprel, že by o fonde vedel.Juan Carlos I. sa stal kráľom v roku 1975 a vládol až do jeho abdikácie v júni 2014. Ako pripomína web britskej spravodajskej televízie BBC, po smrti generála Franca v roku 1975 šikovným spôsobom priviedol Španielov od diktatúry k demokracii.