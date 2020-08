Pri návrate na Slovensko z 32 krajín nepotrebujete negatívny test na COVID-19 ani ísť do karantény

Krajiny s uvoľneným hraničným režimom

4.8.2020 - Uvoľnený hraničný režim v súvislosti s pandémiou koronavírusu platí po novom pre 32 krajín. Agentúru SITA o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Slovensko pristúpilo k ďalšiemu uvoľňovaniu hraničného režimu v súvislosti s vydaním nového odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uverejneného 31. júla a dodatku k opatreniam uverejneného 17. júla.Pri návrate z týchto krajín občania nemusia ísť ani do domácej izolácie a ani nemusia predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19.Od 20. júla 2020 od 7:00 tak platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny (tiež osobitné administratívne oblasti Hongkong a Macao), Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska a Chorvátska.Ku krajinám s uvoľneným hraničným režimom patrí aj Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta aj Monako. Aj pri návrate z Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Španielska, Švajčiarska a Talianska nemusia občania ísť do domácej izolácie.Ministerstvo však odporúča občanom, ktorí sa nachádzajú na území týchto krajín, aby boli opatrní a priebežne sledovali opatrenia zavedené predmetnými štátmi v epidemiologickej, karanténnej, bezpečnostnej a dopravnej oblasti.Pre územie Sliezskeho veľkovojvodstva v Poľsku, Sliezska a hlavného mesta Prahy v Českej republike, Záhrebu a Vukovarsko-sriemskej župy v Chorvátsku a Katalánsku, Aragónsku a Navarro v Španielsku platí odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania. Informácie o hraničnom režime zverejnilo a pravidelne aktualizuje na svojej webstránke ministerstvo.Rezort diplomacie tiež odporúča všetkým občanom nachádzajúcim sa v zahraničí, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na webovom sídle MZVEZ SR, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.Izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 sa nariaďuje pri príchode osôb z iných ako uvedených destinácií. Je povinné podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. „Pre všetky ostatné štáty sveta naďalej platí odporúčanie necestovať,“ dodáva ministerstvo.Občania Slovenskej republiky sa v prípade núdze môžu obrátiť na zastupiteľský úrad Slovenskej republiky akreditovaný pre konkrétny štát, v ktorom sa občan nachádza alebo na Konzulárne informačné centrum/Diplomatickú službu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na čísle 02 5978 5978.