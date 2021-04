Bývalý špeciálny prokurátor Kováčik aj vo väzbe dostáva tretinu platu, za šesť mesiacov mal zarobiť tisíce eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je pohoršená medializovanými informáciami o tom, že bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik má dostávať výplatu, aj keď je šiesty mesiac vo väzbe.Za toto obdobie Kováčik údajne zarobil viac ako 10-tisíc eur. Dostávať tak má tretinu platu, na ktorý mal ako špeciálny prokurátor nárok, keďže sa doteraz nevzdal funkcie. V tlačovej správe o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák „Sme tak svedkami absolútne bizarnej situácie, keď sa musíme opäť doprosovať Kováčika, aby sa vzdal svojej funkcie. Už dávnejšie sme navrhovali prijatie takej zákonnej úpravy prokuratúry, ktorá by umožňovala odvolanie prokurátorov, ktorí sa spreneverili svojmu sľubu. Dnes však vidíme, že mnohé kľúčové figúry, ktoré korumpovali náš justičný systém, spokojne pokračujú vo svojich funkciách a užívajú si nečestne nadobudnuté majetky,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS). Zároveň vyzval na opätovné otvorenie diskusie o zásadnej novele zákona o prokurátoroch.Kováčik je pre obvinenia z viacerých trestných činov momentálne väzobne stíhaný. Podľa orgánov činných v trestnom konaní spolupracoval so zločineckou skupinou takáčovcov a tiež so skupinou okolo Norberta Bödöra a obvinených policajných funkcionárov.