Heger sa v Česku stretne s Babišom i Zemanom, riešiť budú COVID-19 aj Sputnik

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Témou prvej zahraničnej cesty premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ) do Českej republiky bude riešenie situácie súvisiacej s COVID-19 , naštartovanie ekonomiky či Sputnik V . Premiér to uviedol pred cestou.Na otázku, či bude so zahraničnými kolegami diskutovať aj o Sputniku V, odpovedal, že pravdepodobne áno. „Uvidíme, do akej hĺbky bude mať záujem pán Babiš sa o tom rozprávať,“ povedal Heger.Návšteva Prahy je prvou zahraničnou cestou Hegera vo funkcii premiéra. V hlavnom meste Českej republiky sa stretne s premiérom Andrejom Babišom a s prezidentom ČR Milošom Zemanom