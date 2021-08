Bývalý štátny tajomník Kuruc ide do väzby, rozhodol najvyšší súd (video+foto)

aktualizované 16. augusta 14:31



16.8.2021 (Webnoviny.sk) -Bývalý štátny tajomník rezortu financií Radko Kuruc , obvinený v rámci akcie Mýtnik III , ide do väzby. Rozhodol o tom v pondelok senát Najvyššieho súdu SR Vyhovel tak sťažnosti prokurátora voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu , ktorý obvineného v sobotu 7. augusta do väzby nevzal. V prípade ďalších obvinených, konkrétne bývalých úradníčok finančnej správy Denisy Ž. a Kornélie Č. prokurátor svoju sťažnosť proti nevzatou do väzby stiahol.Najvyšší súd SR sa stotožnil s argumentom prokurátora, že v prípade Radka Kuruca hrozí možné ovplyvňovanie svedkov. Keďže od nedele 15. augusta platí nová právna úprava, v kolúznej väzbe môže byť obvinený maximálne päť mesiacov. Do výkonu väzby odviedli Radka Kuruca príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže priamo z pojednávacej miestnosti.Podľa výpovedí bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho a podnikateľa Michala Suchobu prijal Radko Kuruc v roku 2017 úplatok vo výške 120 000 eur. Za to mal ovplyvňovať legislatívny proces ohľadne projektu eKasa. Bývalý štátny tajomník obvinenia odmieta.V kauze Mýtnik III vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) celkovo vzniesol obvinenie ôsmim osobám. Obvinenia sa týkajú výlučne korupčnej trestnej činnosti, ktorá bola spáchaná štyrmi rôznymi skutkami.Voči dvom osobám vzniesli obvinenie pre trestný čin podplácania, voči ďalším šiestim pre trestný čin prijímania úplatku. Medzi obvinenými je okrem Radka Kuruca aj podnikateľ Miroslav Výboh , ktorý je v zahraničí, bývalá šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová