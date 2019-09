Bývalý taliansky premiér Matteo Renzi zakladá novú stranu

Bývalý taliansky premiér Matteo Renzi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 17. septembra (TASR) - Bývalý taliansky premiér Matteo Renzi v utorok oznámil svoj odchod z koaličnej Demokratickej strany (PD) a plány na založenie vlastného politického subjektu. Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej by tento krok mohol destabilizovať novú taliansku vládu.Renzi svoje plány zverejnil v utorkovom rozhovore pre talianske noviny La Repubblica. Podľa vlastných slov sa rozhodol odísť z PD a založiť novú stranu, pretože demokrati "nemajú víziu budúcnosti".Do pripravovanej strany Mattea Renziho, ktorá ešte nemá názov, by malo vstúpiť asi 30 zákonodarcov vrátane ministerky Teresy Bellanovovej. Samotný expremiér však sľubuje, že zostane lojálny novej vláde premiéra Giuseppeho Conteho.Tú vytvorili 5. septembra dve dovtedy súperiace strany — protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S) a stredoľavicová PD. Podarilo sa im tak odstaviť od moci pravicovopopulistickú Ligu Severu Mattea Salviniho, ktorá pôvodne vládla s M5S.Podľa DPA bol práve Renzi jednou z kľúčových postáv, ktoré sa zaslúžili o vznik súčasnej vládnej koalície. Druhému Conteho kabinetu, v poradí 55. talianskej povojnovej vláde, vyjadrili minulý týždeň dôveru obe komory talianskeho parlamentu.Podľa analytikov nie je pravdepodobné, že by Renziho odchod z PD v krátkodobom horizonte spôsobil pád vlády. Skomplikuje však rozhodovanie a uzatváranie dohôd vo vládnej koalícii, keďže do hry vstúpi ešte ďalšia politická strana.Matteo Renzi stál na čele vlády od februára 2014 do decembra 2016 a v Taliansku jeho osobnosť vzbudzuje rozporuplné reakcie. Nová strana by podľa odhadov mohla pritiahnuť zhruba päť percent voličov. V rokoch 2013-18 bol Renzi aj lídrom PD.