Trump oznámil Kongresu, že dosiahol principiálnu dohodu s Japonskom

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 17. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump oznámil v pondelok (16. 9.) večer v Kongrese, že dosiahol principiálnu obchodnú dohodu s Japonskom, ktorá otvára cestu k oživeniu obchodnej výmeny medzi oboma krajinami. Ale Tokiu pritom neposkytol záruky, že sa bude týkať aj vývozu jeho áut.Ďalšie podrobnosti Trump nezverejnil. Dohoda ponúkne americkým farmárom, ktorých tvrdo zasiahol obchodný spor USA s Čínou, lepší prístup na japonský trh. To sa zhoduje s podmienkami dohody o Transpacifickom partnerstve (TPP), z ktorej Trump vycúval začiatkom roku 2017.USA by mali na oplátku znížiť clá na niektoré produkty japonského priemyslu. Obe strany tiež uzavreli „dohodu o digitálnom obchode", povedal Trump.Ten ďalej vyhlásil, že má v nadchádzajúcich týždňoch v úmysle „vstúpiť“ do dohody, čo by mu umožnilo podpísať ju na okraji Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň, a kde sa stretne s japonským premiérom Šinzóm Abem.Ale ekonómovi upozorňujú, že nejde o komplexnú dohodu, takže nezahŕňa odvetvie služieb, ani mnohé priemyselné produkty. Z Trumpovho vyhlásenia nebolo tiež jasné, či sa dohoda bude týkať automobilového priemyslu, ktorý bol medzi krajinami jablkom sváru.Jošihide Suga, hlavný tajomník japonskej vlády, v tejto súvislosti uviedol, že oznámenie v Kongrese bolo internou procedúrou USA a Japonsko sa k tomu nebude vyjadrovať.uviedol Suga. Dodal, že vyjednávači sa snažia vyriešiť zostávajúce detaily s ohľadom na termín Valného zhromaždenia OSN.Predstavitelia obchodu na oboch stranách pracujú na tom, aby sa táto základná dohoda stala právnym textom do konca septembra, čo inak zvyčajne trvá mesiace.Japonsko by malo dohodu ratifikovať do konca roka, takže mu zostane málo času na dôkladné právne preskúmanie, ktoré by malo zaistiť, aby dohoda bola v súlade s jeho právnymi predpismi. Zostáva pritom vyriešiť niekoľko problémov, napríklad sľub, že USA nebudú zavádzať clá na japonské autá. To by ešte mohlo viesť k ďalším rokovaniam na poslednú chvíľu, aby Abe a Trump mohli podpísať dohodu.Trump dodal, že jeho administratíva sa teší na ďalšie rozhovory s Japonskom s cieľom „dosiahnuť komplexnú obchodnú dohodu, ktorá povedie k spravodlivejšiemu a recipročnému obchodu medzi USA a Japonskom“. Niektorí analytici sú však v tomto skeptickí.