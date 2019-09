Bývalý tréner hokejistov SR František Hossa má 65 rokov

František Hossa, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Smižany/Bratislava 13. septembra (TASR) - Bývalý hokejový obranca František Hossa, ktorý ako hlavný tréner v roku 2003 na svetovom šampionáte vo Fínsku priviedol slovenskú reprezentáciu k bronzovým medailám, bude mať v piatok 13. septembra 65 rokov.Okrem bronzu z majstrovstiev sveta, sa ako asistent hlavného trénera podieľal v sezóne 1991/1992 aj na historickom federálnom ligovom titule Dukly Trenčín. Už ako hlavný kormidelník priviedol trenčiansku Duklu v ročníku 1993/1994 k titulu v slovenskej najvyššej hokejovej súťaži. Ako kouč sa v sezóne 1999/2000 podieľal aj na ligovom titule Slovana Bratislava.František Hossa sa narodil 13. septembra 1954 v Smižanoch. S vrcholovým hokejom začínal v LS Poprad, ale od roku 1977 sa usadil v Trenčíne, kde zažil najúspešnejšie obdobie v hráčskej kariére. V drese Dukly si vybudoval renomé spoľahlivého obrancu, odohral deväť sezón, pričom v 358 zápasoch strelil 32 gólov.Po ukončení hráčskej kariéry sa vydal na trénerskú dráhu, ktorú odštartoval v Topoľčanoch. Ako asistent hlavného trénera Júliusa Šuplera sa na striedačku Dukly Trenčín postavil v sezóne 1989/1990.Dvojica Šupler - Hossa doviedla trenčiansky tím v ročníku 1991/1992 k historickému federálnemu titulu. Hráčsku kostru vtedajšej Dukly tvorili dnes už legendy slovenského hokeja: brankári Vladimír Hiadlovský a Igor Murín, obrancovia Róbert Švehla či Ľubomír Sekeráš, útočníci ako Žigmund Pálffy, Róbert Petrovický, Miroslav Hlinka, Ľubomír Kolník či Ján Pardavý.Kormidlo hlavného trénera trenčianskej Dukly prevzal František Hossa v ročníku 1992/1993. O sezónu neskôr s Duklou, za ktorú pravidelne nastupovali hráči ako Miroslav Šatan, Radoslav Hecl, Richard Pavlikovský, Rastislav Pavlikovský či Ronald Petrovický, vybojoval titul majstra Slovenska. V ročníku 1994/1995 obsadila v Tipsport lige Dukla pod jeho vedením druhé miesto.Po úspešnom ťažení v Trenčíne a pôsobení na striedačkách Martina a Zvolena, prevzal František Hossa v priebehu sezóny 1999/2000 ako hlavný tréner tím bratislavského Slovanu. Svoje pôsobenie na lavičke belasých okorenil ligovým titulom. Ten Slovan vybojoval po dramatickej sérii s HKM Zvolen, ktorú vyhral 3:2.Reprezentačnú trénerskú kariéru začal František Hossa najprv ako asistent. Najskôr v rokoch 1993-1996 po boku Júliusa Šuplera a v rokoch 1997-1999 asistoval Jánovi Šterbákovi. Okrem toho v sezónach 1995/1996 a 1996/1997 viedol aj slovenskú reprezentačnú 20-ku.Po zlatých MS 2002 v Göteborgu nahradil František Hossa vo funkcii hlavného trénera slovenskej reprezentácie Jána Filca. Na svetovom šampionáte v roku 2003 v Helsinkách mal k dispozícii káder, ktorý mnohí dodnes považujú za jeden z najkvalitnejších v histórii slovenského účinkovania na MS. Mužstvo vedené Miroslavom Šatanom, Žigmundom Pálffym, Petrom Bondrom, Pavlom Demitrom, Jozefom Stümpelom či Ľubomírom Višňovským doviedol František Hossa k bronzu, čím reprezentácia skompletizovala medailovú zbierku zo svetových šampionátov.O rok neskôr skončil národný tím pod jeho vedením na MS v Prahe a Ostrave na štvrtom mieste. Na svetovom šampionáte v roku 2005 vo Viedni a Innsbrucku obsadila slovenská reprezentácia pod Hossovým vedením piatu priečku.Na ZOH 2006 v Turíne vyhral slovenský tím vedený Františkom Hossom bez straty bodu základnú skupinu, ale vo štvrťfinále stroskotal na rivalovi z Česka a skončil piaty. Po olympiáde vypršala Hossovi zmluva, ale Slovenský zväz ľadového hokeja sa s ním dohodol na jej predĺžení do konania MS 2006 v Rige, kde skončila reprezentácia na ôsmom mieste.Po šampionáte vymenovali Františka Hossu za generálneho manažéra Dukly Trenčín. Krátko na to sa však opäť vrátil k trénerskému remeslu a v novembri 2006 sa stal hlavným trénerom HK Aquacity ŠKP Poprad, kde pôsobil aj nasledujúce dva roky.V júli 2008 vymenil Poprad opäť za slovenskú reprezentáciu. Stal sa jedným z asistentov Jána Filca. V roku 2010 bol pri najväčšom úspechu slovenského mužstva na ZOH, na olympiáde vo Vancouveri totiž národný tím siahal na medailu, napokon skončil na štvrtom mieste.Pozíciu asistenta reprezentačného trénera zastával František Hossa aj po boku Glena Hanlona na MS 2010 a 2011. Popritom viedol v extralige aj Duklu Trenčín. Po svetovom šampionáte v Bratislave v roku 2011 definitívne ukončil účinkovanie na reprezentačnej striedačke a zamieril do Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), kde v sezóne 2011/2012 pôsobil v Spartaku Moskva najprv ako asistent, ale krátko aj ako hlavný tréner.František Hossa zastával rôzne funkcie v SZĽH. Na MS 2007 pôsobil ako generálny manažér, popritom bol členom výkonného výboru a predsedom trénersko-metodickej komisie SZĽH. V júni 2007 sa pôsobenia v SZĽH vzdal, ako dôvod uviedol klubové vyťaženie.Dlhoročný tréner František Hossa je ženatý a k hokeju priviedol aj svoji synov Mariána a Marcela. Marián Hossa, trojnásobný víťaz Stanleyho pohára, patril dlhé roky k hviezdam zámorskej NHL. V máji 2018 však ukončil pre zdravotné problémy aktívnu hráčsku kariéru.Mladší Marcel Hossa pôsobil nielen na slovenských klziskách, ale aj v NHL a KHL a spolu so starším bratom si viackrát obliekol aj slovenský reprezentačný dres.