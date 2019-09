Mourinha nebaví byť bez práce, no nechce prevziať tím uprostred sezóny

Jose Mourinho, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 13. septembra (TASR) - Nezamestnaný futbalový tréner Jose Mourinho má už plné zuby ničnerobenia. Vo štvrtok to prezradil v rozhovore pre Španielsku televíziu. Zároveň však spomenul, že ho neláka možnosť prevziať klub uprostred sezóny.Portugalčan je bez práce, odkedy ho vyhodil Manchester United v decembri 2018.povedal Mourinho, no zároveň vysvetlil, prečo ho na lavičke v blízkej budúcnosti zrejme neuvidíme.dodal bývalý kouč Realu Madrid, Chelsea, či Interu Miláno.Tiež odpovedal na otázku, či by prijal ponuku od reprezentačného mužstva.povedal 56-ročný Portugalčan.vysvetlil. Správu priniesla agentúra AFP.