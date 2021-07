Bývalý Trnavčan Erik Jirka mení dres, v jeho novom tíme hral aj Peter Dubovský

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalista Erik Jirka prestúpil zo srbského tímu CZ Belehrad do španielskeho druholigového klubu Real Oviedo."Náš klub sa dohodol so slovenským krídelníkom Erikom Jirkom na dve sezóny. Jirka sa po absolvovaní lekárskych vyšetrení v Clínica Asturias pripojí k tréningom prvého tímu. Jeho oficiálne predstavenie sa bude konať začiatkom budúceho týždňa. Dovtedy ešte nebude podávať vyhlásenia k svojmu prestupu," uviedol tím Real Oviedo na svojom klubovom webe.Sportnet upozornil na to, že v Oviede v minulosti pôsobil aj legendárny slovenský útočník Peter Dubovský, ktorý tam v roku 1995 zamieril z Realu Madrid . Dvadsaťtriročný Jirka bol v uplynulom súťažnom ročníku na hosťovaní v CD Mirandés rovnako v druhej najvyššej španielskej súťaži. Nazbieral 32 štartov a zaznamenal päť gólov a asistencií. Jeho klub skončil v strede tabuľky na 10. mieste, Real Oviedo bol na konci sezóny na 13. priečke so ziskom 52 bodov zo 42 zápasov.Ešte predtým pôsobil v Spartaku Trnava a krátko aj v srbských tímoch Crvenej Zvezde Belehrad, Radnički Niš a poľskom Górniku Zabrze. Pred nedávnymi majstrovstvami Európy sa ocitol v širšom výbere slovenskej reprezentácie na sústredení v Rakúsku, ale do užšieho kádra trénera Štefana Tarkoviča na ME sa nedostal.