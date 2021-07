Lefevere odporúča Cavendishovi ukončiť kariéru na vrchole, cyklista to chce riešiť pri whisky

Odborníci odporúčajú Cavendishovi ukončiť kariéru

Cyklistiku stále miluje

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Päť víťazných etáp, jeden deň v žltom drese v podaní Juliana Alaphilippa a najmä zelený dres pre Marka Cavendisha ako víťaza bodovacej súťaže. A k tomu ešte celková dvanásta priečka Taliana Mattiu Cattanea v jeho premiére.To je stručná vizitka tímu Deceuninck-Quick Step na práve skončených najslávnejších cyklistických pretekoch Tour de France. Najmä v prípade Cavendisha, jeho štyroch etapových triumfov, dotiahnutie sa na etapového rekordéra Eddyho Merckxa a zisku zeleného dresu po desiatich rokoch, ide takmer o rozprávkový príbeh. Najmä keď 36-ročný Brit už niekoľko rokov nemal formu a do zostavy na Tour de France sa dostal až na poslednú chvíľu po oznámení neúčasti írskeho šprintéra Sama Bennetta "Veľmi si to užívam. Mesiac dozadu som ani nevedel, že pôjdem na Tour de France. Nikdy by som nepovedal, že sa ešte raz postavím v Paríži na pódium v zelenom drese. Som tu vďaka úžasným spolujazdcom a vedeniu tímu Deceuninck-Quick Step, ktorí mi dôverovali, a teraz spolu prežívame tieto krásne emócie," uviedol Mark Cavendish v tlačovej správe svojho belgického zamestnávateľa.Zatiaľ čo viackrát odpisovaný Brit dostal veľkú chuť na pokračovanie v kariére, viacerí odborníci to vidia presne opačne. Bývalý cestný cyklista aj dvojnásobný majster sveta v cyklokrose Belgičan Sven Nys si myslí, že by mal radšej ukončiť kariéru. "Jeho víťazstvá pri návrate na Tour de France sú impozantné a je to veľmi silný príbeh. Lenže práve preto je čas, aby ukončil kariéru v tomto bode, teda na vrchole. V jeho veku už lepší nebude a neexistuje vhodnejší čas ani miesto na rozlúčku, ako na víťaznom pódiu v Paríži," cituje Svena Nysa športový web sporza.be.Podobný názor má aj šéf tímu Deceuninck-Quick Step Patrick Lefevere , ktorý vlani v októbri ponúknutím ročnej zmluvy Cavendisha fakticky zachránil pred ukončením kariéry. "Úplne súhlasím s tým, čo hovorí Sven. Mark si musí uvedomiť, že toto sa už nikdy nevráti. A ak sa aj dohodneme na ešte jednom roku, vždy mu už všetci budú pripomínať túto sezónu a štyri víťazné etapy na Tour de France. Radšej by som ho chcel ochrániť pred takými situáciami," skonštatoval Lefevere.Cavendish na margo toho v dobrej nálade podotkol: "Asi by som mal kúpiť Patrickovi pár fliaš whisky a sadnúť si s ním. Uvidíme, ako sa to celé skončí. Najprv si chcem v pokoji vychutnať to, čo som dosiahol v uplynulých troch týždňoch a poradiť sa aj so svojou rodinou. Faktom je, že cyklistiku stále milujem."