Bývalý úspešný futbalista a tréner Ján Kozák má 65 rokov

Na archívnej snímke tréner Ján Kozák. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Matejovce nad Hornádom/Bratislava 17. apríla (TASR) - Bývalý futbalista, československý reprezentant, niekdajší úspešný klubový a reprezentačný tréner Ján Kozák bude mať v stredu 17. apríla 65 rokov.Trénerským úspechom Jána Kozáka predchádzala úspešná hráčska kariéra. Bývalý stredopoliar získal v roku 1980 bronz na majstrovstvách Európy. V drese Dukly Praha oslavoval v roku 1982 československý ligový titul. S Lokomotívou Košice vyhral dvakrát (1977, 1979) Československý pohár. Za najlepšieho československého futbalistu vyhlásili Jána Kozáka v roku 1981. V tejto ankete skončil aj na tretej priečke v rokoch 1979 a 1980.Ako tréner bol Ján Kozák známy nielen výbušnou povahou, ale aj systematickou prácou s hráčmi. Bol prvý, kto slovenský tím priviedol do skupinovej fázy Ligy majstrov. Stalo sa tak v sezóne 1997/1998 s mužstvom 1. FC Košice. Kozák ale krátko pred prvým zápasom v základnej B-skupine na lavičke "tigrov" skončil a tím proti gigantom z Manchestru United, Juventusu Turín a Feyenoordu Rotterdam už viedli Ján Bodnár a Karol Pecze. S Košičanmi oslavoval spolu dva (1997, 1998) tituly majstra Slovenska. Búrlivé črty svojej povahy skrotil ako tréner slovenskej reprezentácie, ktorú v roku 2016 priviedol k historicky prvej účasti na európskom šampionáte.Ján Kozák sa narodil 17. apríla 1954 v Matejovciach na Hornádom v rodine železničiara. Do pätnástich rokov nemal žiadneho trénera, ale futbal ako chlapec hrával kde sa len dalo. Na futbalovom turnaji žiakov spišských základných škôl si jeho talent všimol jeden z telocvikárov, ktorý ho priviedol do Lokomotívy Bane Spišská Nová Ves.V roku 1974 prestúpil do Lokomotívy Košice, ktorej dres si obliekal do roku 1980. Ako konštruktívny stredopoliar dopomohol Lokomotíve k zisku dvoch (1977, 1979) triumfov v Československom pohári. Titul v najvyššej československej súťaži dosiahol v roku 1982 v drese Dukly Praha. Rok predtým ho vyhlásili za najlepšieho československého hráča. Do Lokomotívy sa vrátil v roku 1982 a zotrval v nej do roku 1986.Po tomto druhom pôsobení v Košiciach ochutnal Ján Kozák aj legionársky futbalový chlebíček. Hrával za belgický klub RFC Seresien (1986-1987) a francúzsky tím AC Bourges (1987-1988).Aktívnu hráčsku kariéru ukončil v roku 1990 na štadióne košickej Lokomotívy. V československej ligovej súťaži odohral celkovo 254 stretnutí, v ktorých strelil 51 gólov.Za Československo nastúpil v 55 dueloch a do listiny strelcov sa zapísal deväťkrát. Reprezentačný dres si obliekol aj na ME v roku 1980, z ktorých si domov odniesol bronz. Zúčastnil sa aj na svetovom šampionáte v Španielsku v roku 1982.Kde inde ako v Košiciach mohol začať Ján Kozák svoju bohatú a úspešnú trénerskú kariéru. Najprv na lavičke Lokomotívy Košice a neskôr v rokoch 1996-1997, 1998-1999 viedol 1. FC Košice. Po asi dvojročnej prestávke okúsili v rokoch 2002-2003 Kozákove trénerské metódy hráči Zemplínu Michalovce. Od roku 2004 do roku 2005 viedol aj mužstvo Steel Trans Ličartovce. Ako tréner sa do Košíc vrátil v roku 2005, keď prevzal vedenie MFK Košice. V roku 2009 priviedol tím k víťazstvu v Slovenskom pohári. MFK Košice trénoval aj v rokoch 2012-2013.Na post trénera slovenskej reprezentácie nastúpil v júli 2013, keď nahradil duo Stanislav Griga - Michal Hipp. V marci 2014 v tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a denníka Pravda vyhlásili Jána Kozáka za trénera roka 2013. Bolo to prvýkrát, nie však posledný, keďže túto výročnú anketu vyhral aj nasledujúce štyri roky a celkovo je jej päťnásobným laureátom (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).V roku 2016 Kozák priviedol slovenskú reprezentáciu na historické prvé ME. Slovensko sa na európskom šampionáte vo Francúzsku pod jeho vedením dostalo po úvodnej prehre s Walesom (1:2), víťazstve nad Ruskom (2:1) a nerozhodnom výsledku s Anglickom (0:0) z náročnej B-skupiny do osemfinále, v ktorom však nestačilo na Nemecko (0:3).Po neúspešnej kvalifikácii na MS do Ruska a tiež po nezhodách s niektorými reprezentantmi rezignoval Ján Kozák 14. októbra 2018 na post reprezentačného trénera. Na lavičke národného tímu odkoučoval 54 stretnutí s bilanciou 29 víťazstiev, 10 remíz a 15 prehier.Držiteľ Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka za roky 2007 a 2008 je ženatý od roku 1975. S manželkou Ivetou majú syna Jána, bývalého úspešného futbalistu a slovenského reprezentanta a dcéru Patríciu. Aj vnuci bývalého reprezentačného trénera Filip, Ján a Yannick sa aktívne venujú futbalovej kariére.V decembri 2015 pokrstili trávou z futbalového štadióna košickej Lokomotívy autobiografiu trénera Jána Kozáka pod názvom "Príbehu futbalového rebela".