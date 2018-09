Bývalý viceprezident RÚZ chce byť poslancom Bratislavy i Starého mesta

Na snímke zľava viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Luboš Sirota. Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: FOTO TASR - Pavol Zachar

Bratislava 9. septembra (TASR) – Bývalý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Luboš Sirota má ambíciu vstúpiť do komunálnej politiky. Ako nezávislý kandidát zbiera podpisy, aby mohol kandidovať za poslanca hlavného mesta i mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.Pre TASR uviedol, že nešlo o dlhodobo plánovaný krok, skôr spontánne rozhodnutie.povedal Sirota pre TASR. Za svoju výhodu považuje fakt, že do komunálnej politiky môže vstúpiť ako skutočne nezávislý a prostredníctvom podnikania finančne zabezpečený človek.zdôraznil.V kontexte so sloganom „Bratislava - pravé miesto pre život“ chce prispieť k tomu, aby táto veta odrážala realitu. Zdôrazňuje zároveň, že o mandát sa nebude uchádzať ľúbivou rétorikou.vyhlásil. Oblasti, ktorým sa chce venovať, sú podľa neho viac-menej dané.uviedol.Jednou z jeho ambícií je presadiť to, aby pred komunálnymi voľbami platilo akési moratórium na masívne rekonštrukcie.vysvetlil.Sirota si vie predstaviť, že komunálna politika sa stane konštantnou súčasťou jeho života v ďalších rokoch.priznal.Komunálne voľby 2018 sa uskutočnia v sobotu 10. novembra. Termín pre podanie kandidačných listín vyprší v utorok 11. septembra.