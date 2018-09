Rezort dopravy zlúči diaľničnú spoločnosť a správu ciest

Logo Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 9. septembra (TASR) - Na zlučovaní Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Slovenskej správy ciest (SSC) sa intenzívne pracuje. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká.opísala Ducká. Keďže z právnej formy ide podľa jej slov o zásadne odlišné subjekty, jednoduché zlúčenie nie je možné.dodala hovorkyňa. Od zlúčenia týchto spoločností očakáva ministerstvo úsporu a potom nasmerovanie viac peňazí do ciest, ktoré sa získajú efektívnejšou prípravou, prevádzkou a údržbou spravovaných cestných úsekov.Obidve firmy spadajú pod rezort dopravy, NDS má na starosti diaľnice a rýchlostné cesty a SSC cesty prvej triedy. Kým NDS je akciovou spoločnosťou, ktorej 100 % akcionárom je ministerstvo dopravy, SSC je rozpočtová organizácia zriadená rezortom dopravy.Minister ešte koncom roka 2016 uviedol, že zvažuje zlúčenie týchto dvoch firiem. Vlani v lete pritom šéf rezortu dopravy avizoval, že by chcel, aby zimnú údržbu v roku 2018 zabezpečovala už jedna spoločnosť, ktorá vzíde zo zlúčenia týchto dvoch firiem.V rozpočte na tento rok majú SSC a NDS na správu, údržbu a opravy ciest a diaľnic naplánovanú sumu 64,1 milióna eur. Na investície majú obidve spoločnosti mimo eurofondov určenú na tento rok sumu 34,37 milióna eur.