Bývalý vojak obvinený z terorizmu ušiel z väzenia na spodku auta, ktoré slúžilo na rozvoz jedla

9.9.2023 (SITA.sk) - Britská polícia chytila bývalého vojaka obvineného z terorizmu, ktorý tento týždeň utiekol z väzenia v Londýne. Ako informovala, 21-ročného Daniela Abeda Khalifa dolapili po štyroch dňoch na úteku v Chiswicku západne od Londýna.Muž utiekol v stredu z väznice Wandsworth ukrytý na spodku auta na rozvoz jedla. Jeho únik vyvolal vlnu kritiky a politická opozícia obvinila vládnych konzervatívcov z nekompetentnosti.Protiteroristická polícia ponúkala za informácie vedúce k zatknutiu Khalifa 20-tisíc libier.Khalife je obvinený z nastražovania falošných bômb na vojenskej základni a z porušenia zákona o štátnych tajomstvách zbieraním informácií, „ktoré by mohli byť užitočné pre nepriateľa“.Zatkli ho tento rok a krátko na to ho prepustili z armády. On obvinenia popiera. Proces je naplánovaný na november.