Presun ruských vojakov komplikuje útočná operácia Moskvy, ukrajinské jednotky postúpili do obrannej línie

Taktický postup proti ruským pozíciám

Tlak na obranné línie Ruska

9.9.2023 (SITA.sk) - Presun ruských frontových síl na posilnenie „degradovaných“ jednotiek na juhovýchode Ukrajiny pravdepodobne bráni schopnosti Moskvy vykonávať útočné operácie v iných frontových oblastiach.Vo svojej sobotňajšej správe o vojne na Ukrajine to uvádza britské ministerstvo obrany, informuje denník The Guardian.Rezort pripomína, že ukrajinské jednotky postúpili do „viacvrstvovej“ hlavnej ruskej obrannej línie východne od obce Robotyne v Zaporožskej oblasti.Vojaci pokračujú v „postupnom taktickom postupe proti ruským pozíciám a oslabujú ruské sily v oblasti“ uvádza sa v správe.„Je vysoko pravdepodobné, že Rusko presunulo sily z iných oblastí frontovej línie, aby nahradilo degradované jednotky v okolí Robotyne. Tieto presuny pravdepodobne obmedzujú schopnosť Ruska vykonávať vlastné útočné operácie pozdĺž iných oblastí frontovej línie,“ tvrdí Londýn.Tento presun podľa neho tiež veľmi pravdepodobne naznačuje tlak na obranné línie Ruska, hlavne pri Robotyne.Ukrajinské sily podľa ministerstva tiež naďalej vytvárajú tlak na ruské pozície južne od mesta Bachmut v Doneckej oblasti, pričom zaznamenávajú zisky medzi obcami Kliščijivka a Andrijivka.