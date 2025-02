Bývalý žilinský sudca Polka opäť neprišiel na súd, zároveň podal ďalšiu námietku zaujatosti voči sudkyni

Odročené pojednávanie

Zaujatosť obžalovaného proti sudkyni

Súd uznal Polku za vinného









Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila bývalého sudcu v septembri 2020 v rámci akcie Plevel. Obvinený bol tiež sudca Daniel B. alebo advokát Ľuboš M.

19.2.2025 (SITA.sk) - Bývalý žilinský sudca Pavol Polka , ktorý je stíhaný pre trestný čin nepriamej korupcie, sa v stredu opätovne nedostavil na pojednávanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Dôvodom podľa zaslaného ospravedlnenia je, že Okresný súd v Námestove v stredu prejednáva civilný spor, v ktorom je Polka v pozícii žalobcu.Obžalovaný v tejto súvislosti požiadal o zmenu termínu stredajšieho trestného pojednávania. Samosudkyňa ŠTS Ružena Sabová preto odročila stredajšie pojednávanie na stredu 26. a štvrtok 27. februára, keď by mali byť vypočutí aj dvaja svedkovia. Aby tieto termíny neboli zmarené, predvolanie Polkovi doručí podľa sudkyne polícia. Takisto uviedla, že si overí účasť obžalovaného na súde v Námestove.Polka zároveň podal ďalšiu námietku zaujatosti voči sudkyni. Ona sama aj prítomný prokurátor však skonštatovali, že námietka smeruje proti procesnému postupu súdu. O takej námietke súd automaticky nerozhoduje.Začiatok súdneho procesu v tejto veci bol pritom naplánovaný už na september 2024, súd však vtedy nakoniec odročil hlavné pojednávanie na neurčito. Najvyšší súd (NS) SR mal totiž rozhodnúť o námietke zaujatosti obžalovaného proti samosudkyni Ružene Sabovej.Polka pri vznesení námietky argumentoval tým, že dozorový prokurátor prípadu pôsobil v minulosti ako vyšší súdny úradník na pezinskom súde, má tak podľa neho so sudkyňou bližší vzťah. Tá to však odmietla a z prejednávania prípadu sa nevylúčila. Jej rozhodnutie nakoniec odobril aj NS SR. Začiatkom februára tohto roku sa zase Polka na súd nedostavil z dôvodu hospitalizácie.Samosudca ŠTS pritom už v marci 2021 v inej trestnej veci schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a bývalým sudcom Krajského súdu v Žiline , ktorý čelil obvineniu pre prijímanie úplatku vo funkcii verejného činiteľa.Súd uznal Polku za vinného z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní tri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu päť rokov s probačným dohľadom. Súd vymeral obvinenému aj peňažný trest 150-tisíc eur s tým, že v prípade nezaplatenia mu bude uložený náhradný trojročný trest odňatia slobody.V súčasnosti však bývalý sudca, ktorý bol pôvodne svedkom vo viacerých trestných konaniach, hovorí, že túto dohodu urobil pod nátlakom. V tejto súvislosti podal na ŠTS návrh na povolenie obnovy konania, súd ho však v pondelok 17. februára zamietol.