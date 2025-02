Česko a Slovensko zintenzívňujú spoluprácu: Blanár a Lipavský podpísali plán konzultácií na roky 2025 a 2026 – FOTO

Minister vyzdvihol aj intenzívnu výmenu vzájomných návštev

Spoluprácu rozšíria vo viacerých oblastiach

19.2.2025 (SITA.sk) - Rezorty zahraničných vecí Slovenska a Česka posilnia spoluprácu. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí po stretnutí šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára Smer-SD ) s českým ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským Šéfovia diplomacií v Prahe podpísali plán konzultácií na roky 2025 a 2026. Ministerstvá tak posilňujú partnerstvo v konkrétnych oblastiach vzájomnej spolupráce. Ministri potvrdili záujem pokračovať v aktívnom dialógu a v rozvoji slovensko-českých vzťahov."Úprimne sa teším, že naše stretnutia s pánom ministrom sú konštruktívne a nabité novými informáciami. Plán, na ktorom sme sa dohodli v júni minulého roka pri poslednej návšteve môjho českého kolegu na Slovensku, sa nám darí posúvať do praxe," informoval Blanár a priblížil, že si budú vymieňať skúsenosti a pozície v rámci tém regionálnej spolupráce v zoskupeniach Vyšehradskej štvorky , Slavkovského formátu či Stredoeurópskej päťky, v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, v konzulárnej a vízovej problematike, pri aktivitách ekonomickej diplomacie a tiež verejnej a kultúrnej diplomacie.Minister súčasne vyzdvihol intenzívnu výmenu vzájomných návštev. "Česko navštívilo deväť ministrov novej slovenskej vlády a naopak na Slovensko pricestovali štyria českí ministri. Stretávajú sa prezidenti SR a ČR – či už v rámci rokovania V4 vo Wisle, počas Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku, na konferencii o umelej inteligencii v Paríži alebo rovnako na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii ," dodal Blanár s tým, že slovensko-české vzťahy sú na vysokej úrovni či už v odbornej alebo politickej oblasti.Minister pripomenul aj ďalšie dohody, ktoré rozšíria spoluprácu oboch štátov, a to napríklad pri policajnej spolupráci alebo cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby, o ktorej budú vo štvrtok rokovať v Prahe tiež ministri zdravotníctva.Blanár a Lipavský sa súčasne dohodli na zorganizovaní spoločného podujatia v Topoľčiankach. Tie boli v minulosti sídlom prezidenta prvej Československej republiky. Týmto stretnutím chcú tak symbolicky zdôrazniť význam blízkych vzťahov Slovenska a Česka. Ministri na stretnutí potvrdili aj svoje spoločné postoje v oblasti nelegálnej migrácie. Obe krajiny pritom odmietajú povinné kvóty v rámci takzvaného Migračného paktu prijatého na úrovni EÚ.Blanár tiež ocenil pomoc Česka pri ochrane slovenského vzdušného neba. V závere pracovného programu si ministri v Prahe pripomenuli obete streľby na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity pri dočasnom pamätníku na Námestí Jana Palacha . Pri Národnom pamätníku hrdinov heydrichiády si spoločne uctili Slováka Jozefa Gabčíka a Čecha Jana Kubiša, ktorí uskutočnili atentát na Reinharda Heydricha. Oficiálnu cestu v Českej republike ukončil minister stretnutím so slovenskou krajanskou komunitou.