Bývalým športovcom sa v komunálnych voľbách darilo striedavo

Marián Zeman, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) – O tom, ako sa budú v nasledujúcich rokoch rozvíjať sídla v Bratislave a okolí, budú rozhodovať aj bývalí reprezentanti SR vo futbale a hokeji. V sobotných (10.11.) komunálnych voľbách o tom rozhodli voliči v bratislavskej Rači i Vajnoroch, ale i obci Malinovo vzdialenej necelých 20 km od hlavného mesta.V mestskej časti Bratislava-Vajnory obhájil mandát miestneho poslanca bývalý hráč Slovana i futbalovej reprezentácie Marián Zeman. Zo všetkých kandidátov dostal najviac - 1218 hlasov. Kandidoval ako nezávislý. Úspešný bol aj niekdajší hokejový reprezentant Ján Lipiansky, v Rači ako kandidát na poslanca miestneho zastupiteľstva za Starostov a nezávislých kandidátov získal 1581 hlasov, čím sa stal piatym najpreferovanejším kandidátom. Do obecného zastupiteľstva v Malinove sa dostal ďalší hokejista, ktorý si zahral i za reprezentáciu, Michal Hudec (nezávislý). Voliči mu dali 359 hlasov.Naopak, futbalový útočník Tibor Jančula, podporovaný zoskupením Smer-SD, SNS, neuspel v boji o post starostu obce Bernolákovo. Skončil druhý s podielom 12,79 percenta odovzdaných platných hlasov za víťazným Richardom Červienkom (nezávislý), ktorého volilo 66 percent voličov vo voľbách. Nevyšlo to ani bývalým vrcholovým športovcom v bratislavskej Petržalke, do miestneho zastupiteľstva sa nedostal futbalista Ľubomír Luhový (kandidoval za Stranu moderného Slovenska), hokejista Miroslav Lažo (Národná koalícia) ani basketbalista Dávid Toya (nominant pravicovej koalície SaS, KDH, Nova, OKS, Sme rodina – Boris Kollár).