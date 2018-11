V okrese Skalica sú tri zmeny na pozícii starostu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Skalica 12. novembra (TASR) – V okrese Skalica z 18 obcí a troch miest iba v troch nekandidovali na svoju pozíciu súčasní starostovia a primátori. Z 18 súčasných starostov a primátorov, ktorí kandidovali aj v tohtoročných komunálnych voľbách, neobhájil svoj post iba primátor Skalice Ľudovít Barát.Vo viac ako tretine obcí si aktuálni najvyšší predstavitelia predĺžia svoje pôsobenie na tejto pozícii, keďže nemali protikandidátov. V obci Lopašov to bude pre Mariána Bederku už piate volebné obdobie. V Popudinských Močidľanoch bude pokračovať už štvrté volebné obdobie Dana Žúrková a v Oreskom tretie Tomáš Mikuš. Pre Patrika Renováčka v Koválovci, Štefana Beňu v Petrovej Vsi, Petra Flamíka v Prietržke a Jána Palkoviča v Uníne pôjde o druhý volebný cyklus. Vo ôsmich obciach, kde mali súčasní starostovia protikandidátov, boli vo všetkých prípadoch úspešní úradujúci starostovia.Meno novej starostky bolo dopredu známe aj v obci Chropov. Jedinou kandidátkou na túto pozíciu bola nezávislá kandidátka Renáta Zdražilová. Nové starostky budú mať aj obce Kátov a Radimov. V Kátove z kandidujúcej štvorice uspela Ivana Chrenková, ktorá výrazne prevýšila svojich konkurentov so ziskom 84,78 percenta platných hlasov. V Radimove bol súboj tesnejší a z trojice kandidátov sa tešila Kristína Biskupičová. Získala 42,17 percenta hlasov, druhý Ivan Tokoš mal 39,46 percenta a tretí Stanislav Masaryk 18,37 percenta hlasov zúčastnených voličov.V meste Gbely obhájil svoju pozíciu primátor Jozef Hazlinger, pre ktorého to už bude piate volebné obdobie. Mimoriadne tesný priebeh mali voľby na primátora v meste Holíč, kde obhájil svoj post Zdenko Čambal. Svojho protikandidáta Miroslava Bilického porazil o 56 hlasov.Jediným miestom v okrese Skalica, kde neuspel súčasný kandidujúci starosta alebo primátor, bolo okresné mesto. Ľudovít Barát skončil na piatom mieste z ôsmich a vymení ho Anna Mierna (SaS, OĽaNO).