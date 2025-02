Bývanie tvorí v jednorodičovských domácnostiach polovicu alebo až 60 percent z celého ich príjmu

Problémy pri ubytovaní v nájmoch

40 % príjmu na stravu a zdravotnú starostlivosť

Jednorodičia zabúdajú na svoje zdravie

Komunity pre podporu jednorodičov

13.2.2025 (SITA.sk) - Náklady na bývanie často tvoria v jednorodičovských domácnostiach polovicu alebo až 60 % z celého príjmu rodiny. V rozhovore tlačovej agentúry SITA to potvrdila zakladateľka neziskovej organizácie Jeden rodič Poukázala na to, že na Slovensku nemáme dostatok nájomných alebo sociálnych bytov , čiže veľa jednorodičovských domácností žije v komerčných nájmoch alebo v krízových centrách.Jednorodičia majú pravidelne problém nájsť si komerčný nájom, keďže nie každý majiteľ súhlasí s tým, aby osamelý rodič, či už otec alebo mama s nezaopatrenými deťmi, sa mu nasťahovali do bytu a platili pravidelne nájomné.„Opakovane sa stretávame s tým, že jednoducho osamelých rodičov do nájmov nechcú. Lenže v krízových centrách môžu byť len šesť mesiacov, a potomputujú z jedného krízového centra do druhého krízového centra,” spresnila Eva Marková.Ďalšou možnosťou pre osamelých rodičov s deťmi je nasťahovať sa do rodinného domu k starým rodičom alebo svojim rodičom, a tam budú žiťv jednej alebo v dvoch izbách.„Na jednej strane si poviete, že to už potom nie je jednorodičovská domácnosť, lenže ich v podstate tá situácia dotlačila k tomu, aby sa vrátili naspäť k rodičom do rodičovského bytu alebo domu. Každý jeden, s ktorým sme sa rozprávali, tak povedal, že chcel by bývať sám, pretože tie generačné rozdiely, ktoré sú tam, spôsobujú častokrát veľké napätie,” pokračuje Marková.Na základe skúsenosti z práce s jednorodičmi dodala, že tieto domácnosti dajú na bývanie častokrát polovicu alebo až 60% z celkového príjmu do rodiny. Záleží to aj od regiónu, kde sa rodina nachádza, niekde to je 30%, lenže niekde bývanie stojí aj 60% z celého príjmu. V tomto prípade rodine ostane už len 40 % na stravu a zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je všade preplácaná zdravotnou poisťovňou.„Opakovane sa stretávame s tým, že čo región, to iné skúsenosti. Niektoré vyšetrenia si musia platiť, nehovorím len o liekoch, ale aj o vyšetreniach. Keď prichádzajú takéto neočakávané výdavky, lebo to nešťastie sa môže stať hocikedy, a vy musíte ísť s dieťaťom alebo prípadne sám so sebou na nejaké vyšetrenie, ale tie peniaze na to nemáte. Potom sa dostávate do ešte väčších problémov a ešte väčšieho stresu,” pripustila zakladateľka neziskovky Jeden rodič s tým, že veľa jednorodičov si neodkladá financie, lebo nemajú z čoho.Eva Marková potvrdila, že veľa jednorodičov nemyslí na seba. Podľa jej slov sa hanbia, že sa im rozpadla rodina, a veľmi sa sústredia na deti, starostlivosť avýchovu,až pri tom celom zabudnú na seba.„Jednorodičovstvo tým, že ste na všetko sám, vám ani nepríde na rozum, že musíte myslieť na seba. Lenže takto je rodič vyčerpávaný niekoľko rokov po sebe, potom sa udeje to, že ochorie a má vážnu zdravotnú diagnózu alebo vážne zdravotné problémy. Potom je znova v začarovanom kruhu, že nemám financie, už nemám ani zdravie, a musím vynakladať peniaze na to, aby som sa vyliečil, lebo keď nebudem ja, tak nebudem vedieť pomôcť mojim deťom. A takto to je v podstate celé roky,” pokračuje Eva Marková.Osamelým rodičom pripomína, že musia myslieť aj na seba, musia si počas dňa nájsť chvíľku pre seba, či už na to, aby zrelaxovali, oddýchli si, išli sa poprechádzať, alebo si zacvičili. Odborníčka dodáva, že ak nebude rodič myslieť sám na seba, tak nevydrží ani rodina.„Žiaľ, máme aj prípady, kedy sa nám tak veľmi vyčerpali tí rodičia, že zomreli. Dnes už tu nie sú medzi nami a deti museli ísť do detských domovov, alebo sa podarilo skontaktovať s druhým rodičom, a ten si teda tie deti alebo dieťa zobral,” pripustila Marková.Nezisková organizácia Jeden rodič sa minulý rok v rámci dotazníka pýtala jednorodičov, ako dokážu skĺbiť svoj život so zamestnaním, s výchovou detí a vôbec časom pre seba. Všetci sa zhodli v tom, že nájsť si čas pre seba je až nemožné. Zo zistení však vyšlo, že veľmi by im pomohlo, keby mohli fungovať v nejakých komunitách, kde sa môžu stretávať aj s inými jednorodičmi.„My chceme a dúfam, že sa nám to podarí, vytvárať regionálne stretnutia, aby sa tí ľudia navzájom mohli spoznávať, aby si mohli aj zdieľať ten svoj osud, príbeh a vzájomne si takto pomôcť,” prezradila Eva Marková v rozhovore tlačovej agentúry SITA.Takýmto spôsobom by si podľa jej slov vedeli jednorodičia pomôcť aj pri deťoch. Napríklad rodič môže ísť na nejaký pohovor alebo na brigádu či do práce, kým iný mu pomáhať s dieťaťom.