Fico podľa Mikulca klame aj pri ceste do Vatikánu, letenka sa u letky ministerstva vnútra vystaviť nedá – VIDEO

Leteckým dopravcom môže byť iba právnická a fyzická osoba

Ficova cesta do Vatikánu

13.2.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) podľa bývalého ministra vnútra Romana Mikulca hnutie Slovensko ) klame a zavádza. Žiadna letenka sa podľa jeho slov u leteckého útvaru ministerstva vnútra nedá vystaviť. Reagoval tak na štvrtkové tvrdenia predsedu vlády."Dnes Fico zverejnil na svojej sociálnej sieti informáciu, že do Vatikánu odcestuje aj so svojou mamou, ktorej náklady zaplatí. Údajne si nechal vystaviť letenku," pripomenul Mikulec a upozornil, že letenka sa u leteckého útvaru rezortu vnútra vystaviť nedá, pretože letka ministerstva vnútra nie je leteckým dopravcom."Zo zákona leteckým dopravcom môže byť iba právnická, fyzická osoba, ktorá za odplatu, podotýkam za odplatu, vykonáva prepravu osôb, poštových zásielok, nákladov a samozrejme musí mať na to určené osvedčenie o leteckom prevádzkovateľovi a príslušné súvisiace certifikáty. Letecký útvar ministerstva vnútra nie je v zmysle zákona dopravcom, a preto nemôže vykonávať lety za odplatu," povedal Mikulec."To je ako keby ste teraz zastavili policajné auto a povedali mu, že nech vás odvezie ako taxík, alebo hasičov, nech vám polejú záhradu, pretože majú poľnú cisternu," doplnil Mikulec s tým, že nič také nie je možné, a tak, ako policajti nemajú ako fakturovať odvoz, takisto ani letecký útvar nemá ako fakturovať alebo vyčísliť prepravu. "Čiže žiadna letenka, Robert Fico opäť klame a zavádza celú verejnosť," uzavrel exminister vnútra.Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) absolvuje vo štvrtok a v piatok 14. februára pracovnú cestu do Vatikánu, kde sídli hlava Katolíckej cirkvi pápež František. Ako informoval na sociálnej sieti, do svojej delegácie zaradil aj svoju 83-ročnú matku."Oznamujem, že mame a jej sprevádzajúcej osobe hradím všetky náklady spojené s touto pracovnou cestou," zdôraznil premiér. Doplnil, že na Leteckom útvare Ministerstva vnútra SR objednal dve letenky, ktoré po vyúčtovaní osobne uhradí a rovnako uhradí náklady spojené s ubytovaním.