C. Ghosn v správach neuviedol príjmy vo výške až 71 miliónov USD

Tokio 23. novembra (TASR) - Bývalý predseda predstavenstva automobilky Nissan Carlos Ghosn vo finančných správach pre japonské úrady uviedol príjmy nižšie až o 71 miliónov USD (62,26 milióna eur). To je oveľa viac, než sa pôvodne odhadovalo. Informovali o tom v piatok japonské médiá.Japonská prokuratúra vraj preto vzniesla proti Francúzovi libanonského pôvodu (nar. v Brazílii) nové obvinenia.Prokurátori zatkli Ghosna v pondelok (19.11.) a spolu s ním obvinili aj jeho kolegu z vedenia automobilky Grega Kellyho, že od júna 2011 do júna 2015 podhodnotili príjem bývalého predsedu o približne 5 miliárd jenov (39,74 milióna eur).Najnovšie je však Ghosn podozrivý, že v nasledujúcich fiškálnych rokoch nepriznal v správe o svojich príjmoch ďalšie 3 miliardy JPY, uviedli denníky Asahi a Nikkei.Prokuratúra ho teraz plánuje obviniť z podhodnotenia svojich príjmov o celkom 8 miliárd jenov od júna 2011, napísali noviny Asahi.Ghosn je tiež podozrivý, že do svojich priznaní nezhrnul ani zisk vo výške 4 miliárd jenov zo zhodnotenia akcií, ktoré dostával ako odmenu, tvrdia noviny Nikkei.Tlačová agentúra Kyodo zase uviedla, že spoločnosť Nissan od roku 2002 vypláca 100.000 dolárov ročne Ghosnovej sestre, ktorá pritom nemala žiadny záznam o tom, že pracuje ako poradkyňa automobilovej skupiny.Zástupca generálneho prokurátora Šin Kukimoto uviedol, že prípad Ghosn je "jedným z najzávažnejších typov zločinu" podľa japonského zákona o finančných nástrojoch a Ghosn by mohol čeliť 10-ročnému trestu odňatia slobody.Jeho zatknutie a odvolanie z funkcie bolo šokujúcim zvratom pre "titana" automobilového sektora, ktorý postavil japonskú automobilku na nohy a vytvoril alianciu s francúzskym Renaultom a domácim rivalom Mitsubishi Motors.Francúzsky a japonský ministri financií vo štvrtok na stretnutí v Paríži znova vyjadrili svoju "silnú podporu" pre alianciu. V spoločnom vyhlásení Bruno Le Maire a Hirošige Seko uviedi, že chcú zachovať túto spoluprácu.