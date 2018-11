Po streľbe v nákupnom centre v Alabame je jeden mŕtvy tínedžer

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hoover 23. novembra (TASR) - Jeden tínedžer zomrel a dvaja ďalší utrpeli zranenia pri streľbe v nákupnom centre v meste Hoover v americkom štáte Alabama. K incidentu došlo vo štvrtok večer pred nákupnou akciou známou ako Black Friday (Čierny piatok).Úrady informovali, že k streľbe došlo okolo 21.30 h miestneho času vo veľkom nákupnom stredisku Riverchase Galleria v Hooveri, ktorý je už takmer okrajovou štvrťou mesta Birmingham. Polícia uviedla, že bitka dvoch tínedžerov, vrátane 18-ročného, vyústila do prestrelky. Jeden tínedžer ušiel, ale do cesty sa mu postavili dvaja policajti z Hooveru.Kapitán Gregg Rector na tlačovej konferencii v piatok oznámil, že hooverský policajtDruhého tínedžera hospitalizovali vo vážnom stave. Rector dodal, že pri streľbe utrpelo zranenia aj 12-ročné dievča, ktoré hospitalizovali. Jeho zdravotný stav nie je zatiaľ známy.Nákupné centrum Riverchase Galleria oznámilo, že až do odvolania je zatvorené.Hoover leží približne 16 kilometrov od Birminghamu, najväčšieho mesta v štáte Alabama, dodala agentúra AP.