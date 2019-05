C. Malmströmová čaká posunutie termínu rozhodnutia USA o clách na autá

Cecilia Malmströmová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 13. mája (TASR) - Komisárka Európskej únie pre obchod Cecilia Malmströmová očakáva, že americký prezident Donald Trump odloží rozhodnutie o clách na autá z Európskej únie na neskorší termín. Trump by mal rozhodnúť už tento týždeň.Po správe amerického ministerstva obchodu z februára tohto roka má tri mesiace na rozhodnutie, či clá zavedie. Termín uplynie 18. mája a v prípade, že sa Trump pre clá rozhodne, zasiahne tak do európskeho vývozu v hodnote približne 47 miliárd eur.Ako však uviedla Malmströmová v rozhovore pre pondelkové vydanie nemeckého denníka Süddeutsche Zeitung, dá sa predpokladať, že posledný termín na rozhodnutie o clách na európske autá a autokomponenty bude posunutý na neskôr, pretože momentálne sa USA sústreďujú na rokovania o obchode s Pekingom.Situácia medzi Washingtonom a Pekingom sa v posledných dňoch zhoršila po tom, ako Trump v minulých dňoch zvýšil clá na čínske produkty v objeme 200 miliárd USD (178,09 miliardy eur). Z pôvodných 10 % sa clo zvýšilo na 25 %.citoval Malmströmovú denník Süddeutsche Zeitung. Ak by však Trump 18. mája clá oznámil, EÚ má podľa komisárky pripravený zoznam amerických produktov v hodnote približne 20 miliárd eur, na ktoré je Brusel pripravený uplatniť odvetné clá.(1 EUR = 1,1230 USD)