Irán označil útoky na lode pri pobreží SAE za znepokojivé

Teherán 13. mája (TASR) - Irán označil nedeľňajšiena lode pri pobreží Spojených arabských emirátov (SAE) za, informovala agentúra AFP.uviedol v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví vo vyhlásení a dožadoval sa vyšetrenia útokov. Takisto varoval pred "improvizáciou" zo strany medzinárodných aktérov s cieľom narušiť námornú bezpečnosť.Spojené arabské emiráty v nedeľu oznámili sabotážne útoky na štyri komerčné lode z rôznych krajín v ekonomickej zóne SAE pri pobreží emirátu Fudžajra.Minister energetiky Saudskej Arábie Chálid Fálih v pondelok uviedol, že medzi zasiahnutými plavidlami boli aj dva saudskoarabské ropné tankery.Tankery smerovali do Perzského zálivu a jeden z nich mal následne prepraviť saudskoarabskú ropu do USA.dodal minister.Predstavitelia SAE odmietli uviesť bližšie podrobnosti o sabotáži alebo o tom, koho z nej podozrievajú. Spojené štáty však už predtým varovali lode, žeby mohli plánovať útoky na námornú dopravu v regióne.Washington do oblasti Perzského zálivu vyslal lietadlovú loď a bombardéry, pričom ohlásil aj presun batérie rakiet typu Patriot na Blízky východ, čím reagoval na obavy z možnej hrozby zo strany Teheránu.