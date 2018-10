C. Ronaldo prekonal ďalší míľnik. Čo sa mu podarilo?

Cristiano Ronaldo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Cristiano Ronaldo, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Turín 21. októbra (TASR) – Futbalista Juventusu Turín Cristiano Ronaldo strelil v sobotňajšom zápase 9. kola najvyššej talianskej súťaže proti FC Janov už svoj 400. gól naprieč elitnými európskymi ligami. Stal sa prvým hráčom, ktorému sa podarilo dosiahnuť túto métu. Na predĺženie osemzápasového víťazného ťaženia "starej dámy" z úvodu sezóny Serie A to však nestačilo a Janovčania si z Turína vezú cenný bod za remízu 1:1, ktorú v 67. zariadil hlavičkou Daniel Bessa.Brazílčanov vyrovnávajúci gól bol prvým presným zásahom Janovčanov na pôde Juventusu od roku 2013. Bod z horúcej pôdy je obzvlášť cenný pre chorvátskeho trénera Janova Ivana Juriča, ktorý sa na lavičku mužstva z prístavného mesta vrátil v sobotu v pozícii trénera už tretíkrát."Pred zápasom som spomenul, ako Manchester United nezvládol záverečných päť minút súboja s Chelsea Londýn (2:2, pozn. red.), my sme nezvládli posledných 30 minút. Po ôsmich víťazstvách z úvodu sezóny sme si mysleli, že sme nezničiteľní, no opak bol pravdou. Janovčania boli po reprezentačnej prestávke veľmi dobre pripravení, no takýto herný výpadok je neospravedlniteľný," povedal pre talianske médiá nespokojný tréner Juventusu Massimiliano Allegri. Ligúrčania ukončili rekordnú desaťzápasovú víťaznú sériu úradujúceho talianskeho majstra, Juventus pod vedením Allegriho vyhral osem duelov v domácej súťaži a naplno bodoval aj v úvodných dvoch vystúpeniach v Lige majstrov.Hlavnou hviezdou večera bol Ronaldo, portugalský útočník prišiel do Turína pred touto sezónou z Realu Madrid za 117 miliónov eur a v 9 ligových zápasoch v čierno-bielom drese strelil päť gólov. Ten z 18. minúty sobotňajšieho duelu mal v elitných európskych súťažiach poradové číslo 400. Zvyšných 395 presných zásahov zaznamenal v španielskej La Lige vo farbách Realu Madrid (331) a v anglickej Premier League v drese Manchestru United (84). Ronaldo tak po ovládnutí historickej tabuľky strelcov Ligy majstrov prekonal svojho dlhoročného konkurenta v boji o najcennejšie individuálne ocenenia Lionela Messiho aj v ďalšej štatistike. Argentínčan v službách FC Barcelona, ktorý medzi dospelými obliekal len dres "blaugranas", má momentálne na svojom konte 390 presných zásahov.Juventus si bude chcieť napraviť chuť v Lige majstrov, v utorkovom šlágri H-skupiny sa o 21.00 h predstaví na Old Trafforde proti Manchestru United.